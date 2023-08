Senadores de la oposición culpan al PRM de prohibición de la JCE en precampaña

La ratificación de la Junta Central Electoral (JCE) a la disposición que prohíbe las manifestaciones, mítines y reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral y después del cierre de ésta, han sido catalogada como inequitativa y los senadores opositores consideran que es necesario modificar las leyes para evitar estas limitaciones.

"Cómo es posible que, si usted acepta que uno de los mecanismos para escoger los candidatos es el método de encuestas, entonces usted esté prohibiendo que los candidatos se promuevan. Eso crea una inequidad, eso es injusto", refiere el vocero de los senadores del partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez.

Expresó que, el Partido Revolucionario Moderno es el culpable de la recogida de las vallas publicitarias, cuando apenas falta un mes para la celebración de los procesos electorales internos de los partidos.

El legislador no le ve sentido a hacer prohibiciones ahora, cuando no se hizo antes y el país está lleno de publicidad.

"No es justo, no es equitativo y afecta la democracia" Dionis Sánchez Vocero de la Fuerza del Pueblo “

Yván Lorenzo, vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también arremetió contra el oficialismo y es de opinión que esa organización tiene publicidad en todos lados, pagada con el dinero de los contribuyentes.

Los senadores de la oposición pidieron la colocación de videos en los que mostraban vallas del presidente de la República, Luis Abinader, y diversos puntos del país.

El senador y vocero del Partido Reformista Social Cristiano, Ramon Rogelio Genao defendió: "Lo que no es igual no es ventaja", dijo a las bancadas opositoras, en el sentido de que las prohibiciones son para todos.

El congresista reconoce que la disposición de la JCE llegó retrasada, cuando ya se ha violado la legislación vigente.

Sin embargo, considera que, es mejor tarde que nunca.

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Victoria Yeb, mostró en el hemiciclo vallas del senador Lorenzo, aspirante a la misma posición en el Distrito Nacional.

"No traten de etiquetar que el partido oficialista está detrás de esta disposición de la Junta. Estamos de acuerdo con que todo se abra, pero es totalmente falso que el PRM tenga que ver con las prohibiciones", declaró.

En su resolución número 53-2023, emitida ayer lunes en respuesta a una solicitud contra el comunicado de admonición presentado por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo, la JCE acogió las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que declaran contrario a la Carta Magna algunas estipulaciones de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre propaganda prohibida en el período de precampaña, establecida en su artículo 44.

Las sentencias acogidas por el tribunal comicial, dos de ellas señaladas en la solicitud hecha por el PLD, el PRD y la FP, son el número TC/0092/19, del 21 de mayo del 2019; TC/0441/19, del 10 de octubre de 2019; y TC/0052/22, del 22 de febrero de 2022.

En el dispositivo de la resolución de respuesta a la solicitud de los partidos, la JCE indica que "acoge en virtud del efecto vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional que se citan en la presente resolución, la solicitud formulada por las indicadas organizaciones políticas en lo concerniente o lo dispuesto en el artículo 44 de le Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y sus numerales 4, 6 y 7, no así lo que respecta a los numerales 1, 2, 3, 5 y 8 del referido artículo, ya que los mismos no han sido declarados inconstitucionales por ningún tribunal".

Los numerales declarados inconstitucionales prohíben limitar la propaganda en medios de comunicación y redes sociales, que incluían el supuesto de presunción de mensajes irrespetuosos y contrarios a costumbres.