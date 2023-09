Hipólito Mejía: "Alianza PLD, PRD y Fuerza del Pueblo es una muestra de debilidad"

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, lanzó este domingo duras críticas a la reciente alianza tripartita entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), calificándola como "una muestra de debilidad y un acuerdo inusual".

También consideró que el pacto no durará mucho. "Es menos que nada, es menos malo que no hacerlo; si no lo hacen va a ser peor, pero a lo largo, yo no tengo la menor duda que es muy efímera esa unidad", planteó.

Mejía declaró que esta alianza es: "una demostración de debilidad y reconocimiento de los que han llegado a ese raro acuerdo".

Además, el político restó calidad a la dirección del pacto al señalar que está encabezado por Miguel Vargas, líder del PRD, quien, según Mejía, no ha logrado obtener ni siquiera un 1% de apoyo en las últimas elecciones.

El exmandatario subrayó que la alianza de estos partidos de oposición surge debido a la debilidad interna que experimentaban individualmente. Utilizó la metáfora de "si no estamos bien, tenemos que juntarnos" para describir el motivo detrás de esta unión política.

Mejía también predijo que, en esta primera etapa, no habrá cambios significativos dentro de la oposición y afirmó que el actual presidente, Luis Abinader, se verá fortalecido aún más.

Sus declaraciones ocurrieron al ser entrevistado en el programa exclusiva en el programa "La Entrevista con Juan TH", que se transmite por VTV canal 32 todos los domingos a las 12:00 del mediodía, refiere una nota de prensa.

Alaba gestión de Carolina Mejía en el ADN

Por otro lado, Hipólito Mejía elogió a su hija Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

Según mencionó, una encuesta reciente reveló que Carolina Mejía cuenta con un 87 % de aceptación por parte de la población, mientras que su competidor más cercano no alcanza el 20 %. El líder político destacó que está concentrada en evaluar todas las zonas geográficas del Distrito Nacional para continuar con su labor como alcaldesa.