Guido Gómez: "Gracias a todos por tanto"

Guido Gómez Mazara, uno de los candidatos a la presidencia del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM, se mostró conforme con las primarias realizadas por la organización este domingo y reconoció el triunfo de Luis Abinader, actual presidente del país y ahora candidato oficial para las elecciones de 2024.

"Lo primero es gracias a todos por tanto, un auténtico demócrata compite y acepta los procesos sin incurrir en las clásicas argumentaciones que empequeñecen la forma de hacer la política", dijo al ser consultado sobre los resultados del proceso en el cual quedó en segundo lugar de las votaciones.

"No se puede empeñar el proceso"

Indicó que no es prudente empañar con "perturbaciones" un proceso democrático como el celebrado este domingo por el PRM.

"Al final de la jornada, los procesos como los que el país observó no pueden ser respondido por perturbaciones, más allá de las fronteras partidarias hay una observación ciudadana que sabe quién apuesta a la democracia de verdad y quién la simula".

El ex consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en el gobierno de Hipólito Mejía, señaló que para él la política es un espacio de grandeza y aseguró que seguirá luchando para conseguir lo no logrado hoy. También agradeció el apoyo recibido.

"A cada uno de los compañeros, compañeras, amigos y relacionados que me dieron su respaldo les garantizo que, por el momento, no conseguimos el objetivo, pero no tengan la menor duda que seguiremos al pie de la letra el compromiso de reivindicar una forma de hacer política más cercana a la gente, pero que fundamente interprete las aspiraciones de tantos dominicanos y dominicanas que creen que la política tiene que estar al servicio", planteó.

El dirigente dijo que de ahora a más se dedicará a conquistar a las personas que creen en una forma diferente de hacer política.

"En esa dirección les quiero pedir a todos que comiencen a abrirme sus casas porque voy a visitar casa por casa, patio por patio, municipio por municipio, zona por zona para decirles que lo que comenzó hoy seguirá mañana", indicó.

Los números

Con 5,080 mesas computadas, equivalente al 98.66 %, la candidatura de Gómez Mazara tiene 52, 184 votos para un 5.56 %, frente a los 852,343 (90.8 %) sufragios logrados por el actual mandatario Luis Abinader, lo que le permite ir tras una respostulación como le permite la Constitución.

Los otros aspirantes a la candidatura presidencial fueron Ramón Arlburquerque, quien obtuvo 20,605 votos (2.20 %) y Delia Josefina Ortiz, cuya opción solo logró 13,395 sufragios para un 1.43 %.

Para el proceso estaban convocados a votar 3,086,136 personas. Al momento de estos datos, suministrados por la Junta Central Electoral (JCE) a las 10:20 pm, se habían computado 993,491 votos con 938,527 válidos, 40,031 en blanco y 14,993 marcos en múltiples lugares.

