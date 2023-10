Bichara: "No es lo mismo cuando tú vas a una comunidad con los tres partidos apoyándote que cuando vas solo"

El coordinador de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, declaró que los partidos de oposición que conforman la Alianza Opositora Rescate RD tienen consenso en un número considerable de alcaldías y senadurías.

Bichara, quien también es integrante de la Comisión de Alianzas del PLD, dijo que en los próximos días ofrecerán todos los detalles donde irán unidos los partidos opositores o competirán entre sí.

"Ha primado una discusión dilatada donde se han ido sumando consensos, y al día de hoy tenemos un número de alianzas considerables. Es un avance importante en lo que es el ejercicio de los partidos políticos en democracia", dijo Bichara.

El dirigente político dijo que la alianza ha podido pactar en lugares que se veía imposible "y los compañeros la han ido aceptando, otros la han solicitado. No es lo mismo cuando tú vas a una comunidad con los tres partidos apoyándote que cuando vas solo compitiendo con ellos mismos".

Explicó que hay lugares donde la alianza no se ha logrado, y estarán compitiendo unos con otros y en otras demarcaciones van unidos con uno o los dos partidos que forman la alianza.

El miembro del Comité Político informó que la Comisión de Alianzas está en sesión permanente y en los próximos días harán otro anuncio de los acuerdos arribados en la parte municipal de cara a las elecciones de febrero del 2024.

"Hay un objetivo superior común, y es que el PLD y su candidato presidencial, Abel Martínez, gane la presidencia de la República en las próximas elecciones y sobre esa premisa los compañeros y compañeras entiendan que lo general está por encima de lo particular", enfatizó.

Aclaró que el PLD ha tenido mucho cuidado al momento de despojar a una comunidad de una candidatura y aceptar los lineamientos de la dirección política.

"En los casos de los procesos internos, depende mucho de la conducta, personalidad y nivel de desarrollo ideológico de los que están compitiendo, siempre he dicho que quién no sabe perder no merece ganar", fue lo explicado por Bichara.