PLD asegura autoridades de Salud Pública "manipulan" estadísticas del dengue

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el dengue se ha salido del control de las autoridades de salud y del gobierno, agravado por la manipulación de las estadísticas y la desinformación.

La denuncia fue hecha por Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del PLD y exministro de Salud Pública, en representación del Gabinete Técnico de la organización política.

El órgano de trabajo peledeísta afirmó que el Gobierno "manipula los boletines epidemiológicos, sumado a una ausencia de campaña de orientación para abordar la enfermedad y una notoria insensibilidad de sus funcionarios".

El PLD interesado en proteger los mejores intereses del pueblo dominicano, ratificó la denuncia de manipulación de los datos de los Boletines Epidemiológicos semanales, a la vez que solicita al presidente de la República y al ministro de Salud Pública investigar lo que está sucediendo con las estadísticas de salud, reflejadas en dichos boletines.

"Presidente no se trata de algún error metodológico, a la vez que compartimos el criterio de que estos hechos son totalmente deshonestos y que ponen en entredicho la pregonada transparencia", expresó el portavoz de Gabinete, Sánchez Cárdenas en compañía de Carlos Segura Foster, Winston Santos, Adolfo Reyes y Andrés de las Mercedes.

Según los datos ofrecidos por Sánchez Cárdenas, el año 2019 fue el más devastador en Las Américas con 3.1 millones de casos.

"Por qué retiraron del portal de la Dirección de Epidemiología los boletines No. 45 al 52 del año 2022, en los que se establecía que en ese año ocurrieron 10,700 casos y 139 fallecidos, casi igual número de fallecidos, que en el año 2019, pero con la mitad de los casos y una mortalidad extraordinaria", destaca el partido.

En República Dominicana ocurrieron 20,281 casos y 147 fallecimientos, "no 53 como han reconducido el dato y que se comprueba en el boletín No. 52 del año 2020, que sí recoge los datos originales del boletín 52 del año 2019".

"Presidente, revise usted mismo los boletines del 2023 del No. 34 en adelante. Ayer subieron, a raíz del escándalo, los boletines No. 39 y 40. Procure el cuadro que anexamos en esta rueda prensa y pregunte: cómo es posible poner en "reversa" los datos del boletín No. 38 que reportó 13,891 caso y 9 fallecidos y que por "arte de magia" en el recién publicado boletín No. 39 habla de 11,089 casos, es decir, 2,802 casos menos que el boletín 38", manifestó.

El exfuncionario destacó que eso se hace justo en el momento de incremento de la queja ciudadana y reportes de prensa de falta de camas, de muertes. "presidente eso no es verdad. Eso se llama manipulación de datos. ¡Investigue bien!".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/25/f9tvrtvxqaasvn-.jpg Cuadros presentados por Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del PLD

Dijo que hace dos semanas las autoridades hablaron de que se estaba entrando en "meseta", confundieron el "pico" epidémico con la "meseta epidémica".

Acusó a las autoridades de Salud Pública de fabricar "la meseta epidémica" de la que hablaron, implorando por la llegada del frío y destacó que la realidad es que el dengue se ha salido del control de las autoridades de Salud y del Gobierno.

"El Gabinete Técnico del PLD hace un llamado a las sociedades especializadas, al Colegio Médico Dominicano (CMD) y a todo el sector y a la sociedad dominicana a mantenerse alerta ante este tipo irracional de manipulación de los datos de salud", finaliza el comunicado de Salud Pública.