Arístides Victoria Yeb renuncia al PLD después de 30 años de militancia

El ex subsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana y ex senador por María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb informó este lunes sobre su renuncia a ese partido. Dijo que se debe a "asuntos familiares" y que la realizó y fue depositada desde el 30 de agosto 2023.

"En mis 57 años, solo he militado en el PLD y por más de 40 años siempre he estado trabajando por el partido. He cumplido de manera militante, con todas las responsabilidades y tareas asignadas, tanto partidarias como gubernamentales. Todo lo anterior demuestra que el PLD ha sido el escenario al que he dedicado más tiempo en toda mi vida. Hoy lamento comunicarle que otros lugares de índoles familiares, personales y profesionales me demandan de mi presencia involucrando esto, el no poder cumplir mis compromisos partidarios", dijo Victoria Yeb en el documento que envía a Danilo Medina, presidente del PLD.

"Las razones presentadas me hacen comunicarle a usted mi decisión de renunciar a la membresía del PLD. Agradeciendo siempre de sus atenciones y consideraciones, reiterándole mi amistad respeto y estima le saluda atentamente Aristides Victoria Yeb", agregó.

Victoria Yeb en su carta de renuncia expuso sus vivencias en el PLD. Destacó que tuvo el honor de conocer a Juan Bosch siendo un niño debido a que este visitó su casa en 1973 cuando se estaba creando el PLD.

"Siendo menor de edad, me integré a los trabajos del partido en mi natal Nagua, siendo lector de Vanguardia del Pueblo y participando en marchas-caravanas en el proceso electoral de 1982. Ya mayor de edad, trabajé 1986 con el Binomio Juan Bosh–José Joaquín Bido Medina, ejerciendo por primera vez mi derecho al voto", establece en su carta.

También recuerda que en el año 2001 inició su carrera legislativa y que en el año 2002 fue escogido por el Comité Político como candidato por la provincia María Trinidad Sánchez y ya para el año 2003 coordinó el proceso interno del candidato presidencial y en el 2004 coordinó la dirección operativa de la campaña del partido.

"Hasta el 6 de marzo del presente año ocupé la sub-secretaría general del partido, posición a la que renuncié en comunicación dirigida y entregada a usted", indica.

A continuación la carta de renuncia de Arístides Victoria Yeb.

