El debate entre Miriam Germán y jueza aspirante al Tribunal Constitucional sobre el aborto

La jueza del Tribunal Superior Administrativo Cecilia Inmaculada Badía Rosario participó este lunes en un intenso debate con la procuradora Miriam Germán Brito por su postura frente al aborto en determinadas circunstancias durante la entrevista que le realizaron en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La magistrada Badía Rosario es una de las que aspiran a ser electas como juezas del Tribunal Constitucional, razón por la cual le hicieron preguntas relativas a derechos fundamentales.

Después de presentar su hoja de vida ante los ocho miembros del CNM, el senador Bautista Rojas Gómez le preguntó cómo trataría el caso de un aborto en el que estuviera en peligro la vida de la madre desde el punto de vista constitucional y si lo vincularía al artículo 37 de la Constitución para evitar que la madre muera.

La entrevistada aseguró que las tres causales no tienen sentido desde el punto de vista de la Constitución ya que ella establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.

El senador le pidió considerar el caso en que la madre corra el riesgo de morir y la protección al derecho a su vida, a lo que la postulante respondió que no ve una salida a esa situación porque la vida es inviolable desde la concepción.

Luego contó una historia personal de cuando se enteró de que estaba embarazada y escuchó el latido del corazón del feto, con lo cual enfatizó que se trata de un ser que tiene vida.

Miriam Germán le inquirió entonces que si ella justificaba que un embarazo que se considere un riesgo de muerte se continúe hasta su término y que la víctima de una violación deba cargar con el producto.

Badía Rosario volvió a contar una historia particular. Dijo que en Santiago conoció el caso de una mujer que fue embarazada por su papá y tuvo un hijo que era, a la vez, su hermano.

"El papá está preso y ellos están todos felices con ese niño: el papá y el nieto. La mamá es la madre y es hermana. Entonces, eso es un asunto de las tres causales muy delicado, de hecho, yo soy pro vida", argumentó.

"¿Pro vida cualquiera que sean las consecuencias?", volvió a intervenir la procuradora.

Badía Rosario contestó que es necesario analizar cada caso porque es un tema muy delicado.

Luego Germán le preguntó si el médico en esa situación no está en un estado de necesidad que justifica la medida, a lo que ella respondió que el médico en esos casos sabe qué hacer según sus protocolos y que en los 15 años que trabajó con la materia penal nunca vio a un médico que haya sido apresado por realizar un aborto.

La magistrada Germán le dijo que por ella no conocer un caso no significa que no existan.

Trayectoria de la juez Cecilia Badía Rosario

Esta candidata al Tribunal Constitucional actualmente es jueza de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo y lo ha sido también en la Corte de Trabajo, en la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, jueza liquidadora de la instrucción de Santiago y jueza de paz de Sabana Iglesia, Santiago.

Pertenece al Poder judicial desde enero del 1986.

El Consejo Nacional de la Magistratura comenzó este lunes con las vistas públicas con un primer grupo de 16 aspirantes, de un total de 115 que buscan llenar las cinco vacantes que quedarán en la alta corte a partir de diciembre.