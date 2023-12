Charlie Mariotti sobre Carolina: "Yo jamás hablaría de mujeres... con las mujeres nunca se gana"

La candidatura confirmada para la alcaldía del Distrito Nacional por parte de la actual alcaldesa Carolina Mejía y la posible repostulación de Faride Raful como senadora de la misma demarcación, mereció una reacción del secretario general del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, quien restó importancia a las voces que las favorecen para estos cargos electivos.

Primero, el alto dirigente peledeísta dijo que no le gusta hablar de las mujeres, pero negó que Mejía y Raful, quien aún no ha sido escogida para la candidatura senatorial, tengan posibilidades de ganarle a los candidatos Domingo Contreras, del PLD, y Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, cuyos partidos concurrirán aliados en las próximas elecciones.

"Yo jamás en mi vida hablaré de una mujer, jamás... no ombe no, con las mujeres nunca se gana, nunca se gana. Ahora, yo si sé, yo estoy convencido de que todo este escarceo de que sí, sí y que, si no, es porque que con la alianza tripartita, Domingo Contreras es una realidad, y se le teme", expresó al ser preguntado por periodistas en una actividad en la Casa Nacional del PLD.

Sobre la candidatura a senador por el Distrito Nacional del fuerzapueblista Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, Mariotti dijo que si fuera él, le daría ventajas a Raful para "embromarla" hasta llegar a las elecciones.

"Yo creo que Omar Fernández tiene todo el carril de adentro, pero si yo fuera Omar y mi competencia es Faride, me atrevo a darle hasta una gabelita para embromarla por cuatro o cinco cuerpos llegando a la meta", manifestó.