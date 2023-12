Luis Abinader sobre elecciones del Colegio de Abogados: "Es vergonzoso no se sepa quién ganó"

El presidente Luis Abinader calificó como "vergonzoso" que a dos días de celebradas las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Comisión Electoral de ese gremio no haya declarado el ganador de este proceso.

Sus declaraciones vienen a raíz de la polémica suscitada porque los dos candidatos se declararan ganadores. Abinader criticó que en ese gremio constantemente se suscitan conflictos.

"Ese colegio ha tenido tantos conflictos, tiene un conflicto semanal y yo no me voy a involucrar en esos temas y alguien tiene que decir después quién ganó, porque es vergonzoso que no se sepa quién ganó y la comisión la manejan ellos. Hay un escándalo todas las semanas en ese colegio", expresó durante LA Semanal con la Prensa, luego de ser preguntado por el tema.

El candidato con respaldo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Johan López Diloné, sacó la mayor cantidad de votos sin alianzas (6,391), mientras que Trajano Vidal Potentini obtuvo 4,859, pero al formar una alianza opositora con las planchas de Diego José García Ovalles, sus votos se incrementan a 7,182 votos, de acuerdo al primer boletín de la comisión electoral del CARD.

El punto de inflexión es que el documento que oficializa esta alianza fue depositado de manera extemporánea el pasado 27 de noviembre, cuando el reglamento del CARD en su artículo 20, establece que estos pactos deben presentarse cinco días antes del proceso eleccionario.

El propio García Ovalles admitió ayer en una rueda de prensa que no consideraba válida la alianza.

"Esa alianza no es válida porque no creo que se haya cumplido con el tiempo estipulado... es lamentable que los políticos estén influyendo de esta manera. Y ahora dirán que yo me vendí, pero no es así. Cuando tuve que entregarle a Surún lo hice", dijo García Ovalles.

Este lunes se espera una rueda de prensa para un anuncio oficial.