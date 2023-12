Abinader ganaría en una segunda vuelta, un escenario posible a día de hoy

En esta segunda entrega de la encuesta Greenberg Diario Libre, se publican análisis y gráficos elaborados por la firma encuestadora Greenberg Quinlan Rosner en colaboración con Bully Pulpit Interactive:

"Luis Abinader fue elegido en gran medida por la solidez de su plan económico y su mensaje anticorrupción. Y aunque puede que no tenga el 50 % de los votos, sí tiene una ventaja de dos dígitos sobre sus rivales. Tres elementos influyen:

1. En primer lugar, el turismo ha proporcionado una inversión general y un crecimiento tangible que los votantes ven en su vida cotidiana. Casi 8 de cada 10 dominicanos, el 79 %, aprueba el trabajo que está haciendo Abinader en la promoción del turismo en el país, y una mayoría del 51 % dice que lo aprueba firmemente.

2. En segundo lugar, bajo la administración del presidente Abinader la corrupción ya no es el tema principal que alguna vez fue en la República Dominicana. En 2020, el 45 % de los dominicanos mencionaron la corrupción como una de sus principales preocupaciones; ahora, esa proporción ha caído 20 puntos, a solo el 25 %. Los jóvenes en particular, que en 2020 generaron preocupaciones en torno a la corrupción, están menos preocupados: en febrero de 2020, la corrupción era una de las principales preocupaciones del 50% de los dominicanos menores de 35 años. Esa cifra se ha reducido a la mitad, a solo el 25%. El presidente también recibe crédito aquí por la reforma: el 63% de los dominicanos aprueba el trabajo que ha realizado al reformar la policía nacional.

3. En tercer lugar, a medida que han disminuido las preocupaciones en torno al desempleo y la corrupción, la inmigración ha aumentado a los ojos de los votantes como una cuestión clave. Casi un tercio de los adultos, el 29%, dice que la inmigración haitiana es una de las principales preocupaciones, 12 puntos más que en 2020. Los dominicanos mayores impulsan este aumento: casi la mitad de los mayores de 65 años (46%) señalan la inmigración como una de las principales preocupaciones. Abinader gana puntos con los dominicanos en su enfoque del tema: el 59% aprueba el trabajo que está haciendo en la gestión de la inmigración en general, y el 79% aprueba específicamente su decisión de cerrar la frontera con Haití."

Solidificar su imagen

Las políticas sobre turismo, inmigración y lucha contra la corrupcióncontribuyen al índice de aprobación del 65% del presidente, sin embargo, la encuesta reciente indica que Abinader ha avanzado menos en solidificar su imagen personal ante sus electores. Mientras que un 44% de la mayoría tiene una imagen positiva, casi 1 de cada 5 tiene una opinión "neutral" de él y un 39% tiene una imagen negativa. Frenándolo y reforzando la opinión de los votantes sobre su gestión económica, una mayoría del 55% cree que "sólo se preocupa por los ricos". "Abinader es legítimamente el favorito para ganar la reelección, pero la elección está mucho más reñida de lo esperado dada la fortaleza de la economía y el saludable índice de aprobación de Abinader", dijo Anna Greenberg, codirectora de la encuesta. "Si bien la mayoría es consciente de que la economía del país es fuerte a nivel macroscópico, muchos votantes, especialmente los de bajos ingresos, creen que no están cosechando personalmente los beneficios. Si Abinader no cambia esta percepción, existe una posibilidad real de que no logre una mayoría en la primera vuelta, estableciendo la primera segunda vuelta presidencial desde 1996".