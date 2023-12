Leonel entiende que en encuesta Greenberg Diario Libre "los votos de la oposición están por encima"

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reaccionó este martes a la encuesta Greenberg Diario Libre que arrojó que en una eventual segunda vuelta a día de hoy el escenario muestra a Luis Abinader como ganador de las elecciones.

Fernández indicó que en la primera entrega de la encuesta realizada este pasado lunes, la sumatoria "de los votos de la oposición están por encima de lo que saca el oficialismo".

Durante una entrevista, el presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que el oficialismo cuenta con un 44% de intensión de votos y en lo que se refiere a la oposición, específicamente al partido que dirige y al de la Liberación Dominicana (PLD) el porcentaje de la intención de voto fue de un 47%.

"Ahora, de alguna forma la encuesta habla de votos probables y con votos probables le añade cinco puntos al oficialismo que arriba el 49%, pero no dice a cuáles votos probables se refiere porque todos los votos son probables. Cuando usted hace una encuesta todos los votos son probables, entonces añadir un 5% adicional solo al oficialismo carecería de sentido porque entonces si usted toma los votos con la intención de votos de los otros dos partidos algo debió haberles tocado", dijo Fernández.

Agregó: "Yo pienso que 47% a 44% en una segunda vuelta tendría mayores probabilidades de un triunfo en segunda vuelta, de manera pues que, tampoco dice claramente cuál sería la proporción en esa segunda vuelta en lo que he visto hasta hoy, no me dan las cifras habiendo quedado en una primera vuelta 47% a 44% no me dice claramente cuál sería la votación en esta segunda vuelta, si es que segunda vuelta implicaría el 5% de votos probables que le añadió eso no resulta claro ahí, pero en todo caso lo que tenemos que ver, lo que resulta interesante es que en el escenario de ayer habría segunda vuelta y el gobierno ha estado jugando siempre a la percepción de que se va en primera vuelta y ya eso no es posible".

Entiende que, contrario a lo que el gobierno ha vendido de una economía "robusta", lo cierto es que la República Dominicana ha tenido una economía débil y que durante el presente año el crecimiento económico ha estado en 1.9% de enero a octubre del presente año, lo que, según Fernandez, es un "crecimiento malo".

"Hacía años que la República Dominicana no había habido una desaceleración del crecimiento económico como el que hemos tenido", dijo.

Sobre el escenario de segunda vuelta y el crecimiento de la Fuerza del Pueblo que arroja la encuesta, Leonel Fernández indicó que el partido que dirige tiene dos millones cien mil afiliados al día de hoy y que actualmente se encuentra en un proceso de auditoría y verificación de esa cifra.

"Los tenemos empadronados, los tenemos en el censo del partido y ahora estamos verificando eso y si en efecto tenemos dos millones cien mil eso nos da un 33% de los votantes en el centamen del 2024, no sería un 20%, sería un 33%", explicó Fernández.

De acuerdo al análisis hecho por el expresidente, de ocho millones doscientos mil votantes, de los cuales solo votaría un 70%, lo que sería equivalente en términos redondos a seis millones de votantes y que las elecciones se ganan con tres millones de votos de personas y que en el caso de la Fuerza del Pueblo cuenta ya con más de dos millones de afiliados por lo cual solo sería buscar los demás votos.

Aseguró que esa organización partidaria tiene presencia en todo el territorio del país, por lo cual "el cálculo es muy evidente, se gana con tres millones de votantes en primera vuelta y eso es el 50+1 y sin hacer campaña ya tenemos dos millones cien mil que ya sabemos".

Entrega de este martes

Sobre si es cierto que existen conversaciones entre la Fuerza del Pueblo y PLD para ir juntos en las elecciones presidenciales del 2024 en la primara vuelta, Leonel Fernández indicó que no se ha conversado sobre eso y que el único acuerdo ha sido en el caso eventual de una segunda vuelta donde el partido que clasifique obtendrá respaldo de otro.

Dijo que estaría dispuesto a realizar un acuerdo de una alternancia de gobierno en función de quien reciba mayor apoyo ya que la "razón se impone" lo cual garantiza una coalición que pueda gobernar durante cierto tiempo como ocurrió en Chile, de acuerdo a Fernández.