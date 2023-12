Presidente de la JCE asegura que las elecciones del 2024 serán "justas, libres y seguras"

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, garantizó que las elecciones del 2024 serán justas, libres y seguras, además destacó que la seguridad del proceso es la garantía que dará paz a los ciudadanos al depositar los votos en las valijas.

Las palabras del presidente del órgano electoral se realizaron durante el lanzamiento del programa de capacitación de los Instructores de la Policía Militar Electoral.

"Este paso, como decíamos anteriormente, es el banderazo de unas elecciones que van a hacer justas, libres y seguras", manifestó Jáquez Liranzo.

Indicó que no puede haber integridad electoral si no existe la seguridad electoral, la cual recae en manos de la Policía Militar Electoral y que estos cumplen con un rol fundamental e importante en los procesos electorales.

"En síntesis la seguridad electoral es integridad electoral y es transparencia. No puede haber un proceso electoral que no sea seguro porque entonces no será libre y no será transparente", dijo.

Para Jáquez Liranzo, el proceso electoral tiene una tríada que se encuentra balanceada en un 33 % para cada uno. El primero es el procedimiento establecido a través de las resoluciones emitidas por el organismo electoral, el segundo es el uso de la tecnología y el tercero, la parte humana, la cual catalogó como un eje transversal.

"La seguridad electoral es precisamente dar seguridad a la integridad electoral, porque esa seguridad debe ser humana, respetuosa de los derechos humano, pero y ojo visor con esto, firme en que se haga respetar el derecho al voto de cada ciudadano", precisó e presidente de la JCE.

De acuerdo con Jáquez Liranzo existen 23 oficinas de servicios en el exterior y en 35 países se celebrarán elecciones el próximo año.

"Esa parte humana tiene lo que es la JCE, el Pleno y todas las direcciones y todos los 'junteros y junteras' a nivel nacional e internacional", dijo.

Para las elecciones de febrero se habilitarán 16,850 colegios y para las elecciones de mayo aproximadamente 19,000 colegios, de acuerdo a Jáquez Liranzo.