Tribunal de Disciplina del PLD invitó a Diego José García a su juicio y este no fue

La presidenta del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alejandrina Germán, manifestó que por la conducta "incoherente y no atender a las directrices del partido" se decidió expulsar a Diego José García, ex candidato a presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

Germán señaló que el PLD cuenta con una secretaria de Asuntos Gremiales y el Comité de Ética y Disciplina que es donde se decide en cada proceso hacia dónde se dirigen los intereses fundamentales de la organización y que García no cumplió con lo que se le dijo.

"Él (Diego José García) hizo lo que él quería y se fue por otro lado", comentó Germán.

Asimismo, explicó que el partido cuenta con audios, videos y documentos que sustentan la "alta traición" del ex dirigente peledeístas.

"A él realmente lo invitamos a la reunión donde le hicimos el juicio y el no quiso venir y si no vino, se fue", dijo la presidenta del Tribunal de Disciplina del PLD.

Dice PLD sigue siendo una fuerza mayoritaria

Germán manifestó que el PLD sigue siendo una fuerza mayoritaria ya que miles de jóvenes entran a esa organización por las diversas estructuras con las que cuenta el partido.

"Sigue siendo el PLD una fuerza mayoritaria y lo será por siempre porque somos discípulos de Juan Bosch y debemos honrar su memoria y seguir siendo una fuerza política importante y sobre todo que ha trabajado siempre por la consolidación de la democracia, el respeto a las libertades públicas y el bienestar de la República Dominicana", manifestó Alejandrina Germán.

Aniversario del PLD

Las declaraciones de Germán se realizaron luego de informar las actividades que realizará la organización opositora por el 50 aniversario de fundación.

La semana de celebración del aniversario del PLD iniciará con un panel con los miembros del primer Comité Central del partido y fundadores, Temístocles Montas, Euclides Gutiérrez y Pantaleón María Arias.

Esta actividad será el martes 12 de diciembre a las 6:00 p.m., en la Casa Nacional del partido.

El miércoles se hará una conferencia a las 5:00 de la tarde sobre inteligencia artificial, como herramienta para la organización política y el expositor será Darían Vargas.

Para el jueves el partido tiene en agenda celebrar una eucaristía a las 10:00 a.m. en la iglesia San Antonio de Padua.

En tanto que el viernes 15 de diciembre, fecha de aniversario del PLD se iniciarán las actividades a las 10:00 a.m., con el izamiento de la bandera en la Casa Nacional del partido, seguido de una ofrenda florar en el Atar de la Patria a las 9:00 a.m., y finaliza con un acto solemne en la Casa Nacional a las 10:00 a.m.