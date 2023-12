Oposición intensifica activismo tras apertura de la campaña municipal

Los partidos de oposición arreciaron este fin de semana el proselitismo en diferentes puntos del país, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) dejara abierta formalmente la campaña para las elecciones municipales de febrero de 2024.

En un recorrido por pueblos del Cibao, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó al gobierno de Luis Abinader de "incumplidor y mala paga", al decir decir que "ha llevado a los productores agrícolas a la quiebra" al supuestamente no honrar los compromisos financieros.

Dijo que solo Inespre les debe RD$85 millones a los productores de huevos, mientras el gobierno les debe más de RD$100 millones "porque se comprometió con el sacrificio de las gallinas ponedoras" por el cierre de la frontera con Haití.

"Un gobierno que se compromete a pagar y no paga, son unos mala paga, incumplidores; por eso la única esperanza que tiene este pueblo está en un gobierno de la Fuerza del Pueblo", proclamó.

Fernández visitó el sábado pueblos de las provincias La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal y Espaillat.

El exmandatario concluyó su agenda este domingo en Santo Domingo Este, en donde proclamó a los candidatos de la organización que dirige para las elecciones municipales.

Abel recorre el este

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, proclamó que estas serán "las últimas navidades del PRM", al asegurar "que el 2024 se convertirá en el año de la esperanza para el pueblo dominicano".

"Le decimos al pueblo dominicano que no se desespere que, aunque sabemos las penurias, de un gobierno que no piensa en el más pobre, que no piensa en la clase media, ni siquiera en el hombre de trabajo, pero que no se desesperen...", expresó Martínez antes de encabezar una caravana en La Romana, en el este. Su recorrido por esta zona del país incluyó a la provincia La Altagracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/11/abel-juramenta-candidato-en-villa-los-almacigos.jpg Abel Martínez, juramenta al candidato a alcalde del PLD de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Mientras que ayer, el candidato se trasladó a la Línea Noroeste, a la provincia Santiago Rodríguez, donde proclamó a Domingo Colón (Chiche), candidato a alcalde del municipio Villa Los Almácigos. En todos los puntos que visitó, Martínez resaltó las obras que ejecutó el PLD durante sus gobiernos.

Vargas visita Dajabón

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, dijo que el actual gobierno es el responsable del derrumbe de la actividad económica en la provincia fronteriza de Dajabón. El también presidente del partido blanco sostuvo que la actual administración ha sido incapaz de atender la crisis creada por Haití. "Ese desplome es resultado de la falta de la inversión prometida y el terrible impacto de las excesivas y desafortunadas medidas de un gobierno incapaz en el manejo de una crisis creada por la afrenta de los haitianos".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/11/miguel-vargas.jpg