Director de Defensa Pública llama a no apoyar candidatura de Dio Astacio

El Director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, instó este martes a todos los defensores públicos, colaboradores, imputados y sus familiares a no respaldar las aspiraciones del pastor Dio Astacio, en rechazo a las declaraciones emitidas por el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien indicó que la Defensa Pública no debería asistir legalmente a personas en prisión preventiva o condenadas.

"Astacio ha desacreditado el servicio que brindan los defensores públicos. Sus comentarios irresponsables y despectivos hacia los profesionales que cumplen con la noble tarea de garantizar el acceso a la justicia para todos son inaceptables", expresó Valentín Santos en una nota de prensa.

A su juicio, la posición de Astacio ha desafiado directamente los principios fundamentales que rigen la Defensa Pública en la República Dominicana, al desconocer el artículo 176 de la Constitución, que garantiza la tutela a la asistencia legal gratuita y de calidad para aquellos que no cuentan con un abogado, y la ley 277-04, que regula la organización y funcionamiento del Servicio de Defensa Pública. El candidato demuestra un desconocimiento alarmante de las leyes que regulan la justicia en nuestro país.

"Invitamos al Sr. Astacio a visitar las cárceles y llevar la palabra de Dios, no solo en discurso cegado por el poder, sino también en acciones concretas que demuestren compasión y solidaridad hacia aquellos que más lo necesitan", sostuvo.

Para Valentín Santos, es fundamental que un líder aspirante a ocupar una posición pública, como la alcaldía, comprenda la importancia "de no aborrecer, discriminar, estigmatizar a ciudadanos que no han tenido la oportunidad que ha tenido ese pastor, de recrearse en la miel del poder, tampoco debe crear divisiones estériles en los ciudadanos". El director nacional de Defensa Pública señaló que un candidato que aboga por excluir a ciertos grupos vulnerables de la asistencia legal no merece el respaldo ni el voto de la comunidad.

"La falta de conocimiento y empatía hacia los demás no debería permear en la mente de aquellos que aspiran a cargos públicos. En cambio, se espera que planteen propuestas positivas para el desarrollo de la juventud y sus familias, contribuyendo así al progreso y bienestar de la sociedad", indicó.