Leonel Fernández afirma el 2023 ha sido el peor año para la economía

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo este martes que el 2023 ha sido uno de los peores años para la economía de la República Dominicana a raíz de que "crecerá" escasamente un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con Fernández, las proyecciones que se tienen es de un 2 % o un 2.5 % en crecimiento de la economía, y señaló que en octubre se situó en un 1.9 %.

"Pero un país que estaba acostumbrado a crecer 6 % y 7 %. Durante nuestra época promedio anual entre un 6.5 % y 7 % y que crezca 2 %, pues obviamente ha sido un mal año, ha sido una desaceleración del crecimiento económico y solamente un reglón crece un 10 %", explicó Fernández, entrevistado este martes en el marco de la celebración de su cumpleaños número 70.

Especificó que en el caso del turismo ha crecido en un 10 %, pero que los demás renglones, lo hacen menos de un 2 %.

Alto costo de la vida sigue igual

Para Fernández se está reduciendo la presión inflacionaria, pero el alto costo de la vida sigue igual, por lo que cuando se combina la desaceleración del crecimiento económico y el alto costo de la vida, entiende que el año 2023 "no ha sido afortunado para la mayoría de los dominicanos".

"Yo pienso que la política adecuada ha debido ser el aumento de la producción nacional y el Gobierno lo que ha hecho es inundar el mercado con importaciones y eso ha afectado a los productores y no han bajado los precios", fue la respuesta de Fernández ante la pregunta de si se han tomado políticas adecuadas sobre la economía.

Indicó que la población dominicana está sintiendo que no hubo ningún cambio en lo que a gobierno se refiere, porque se ha experimentado un retroceso y que "la esperanza está en que se pueda volver al progreso con el triunfo de la Fuerza del Pueblo en las elecciones del 2024".

Evalúa la Fuerza del Pueblo

Sobre las firmas encuestadoras que no son reconocidas y que dan a la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, Fernández señaló que las mismas son un "bluff" (fanfarronada).

"Esos son inventos para establecer una determinada percepción de la realidad que no existe", fue la respuesta de Fernández sobre las firmas encuestadoras.

Hizo un recuento sobre la evolución de la Fuerza del Pueblo: señaló que en el 2021 fue la etapa del despegue, el 2022 el año del avance, el 2023 el año de la consolidación y consideró que el "2024 el año de la victoria".

"Cuando usted tiene dos millones de afiliados hay una masa crítica que reproduce el voto electoral, se gana con tres millones de votos. Si usted tiene dos millones usted tiene la masa crítica para lograr ese triunfo. Lo nuestro no es utopía, ni es sueño es que lo podemos lograr y yo no conozco en ningún lugar del mundo donde alguien se reelija cuando la economía crece un 2% del PIB, no conozco ese caso de manera que habrá que inventar encuestas", dijo Leonel Fernández.