Dionis Sánchez sobre "desprecio" de Luis Abinader: "El presidente me saludó"

El senador por la provincia Pedernales del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, aclaró este lunes el video viral en redes sociales en el que parece que el presidente de la República, Luis Abinader, le desprecia un saludo durante la inauguración del Puerto Cabo Rojo el pasado cuatro de enero en esa provincia del sur profundo.

"El presidente (Luis Abinader) me saludó... me saludó en saludo protocolar y después me hizo un reclamo (algo entre él y yo), pero con una intención aviesa alguien editó el video y se ve como que si él no me saluda", precisó Sánchez al ser cuestionado por Diario Libre.

El senador indicó que luego del saludo siguieron conversando y él le explicó lo reclamado al mandatario, "espacio del video que fue aprovechado por malintencionados para hacer una edición negativa".

El parlamentario no quiso aclarar cuál fue el reclamo que le hizo el gobernante.

Dijo que el presidente pasa saludando a todo el mundo y que no puede detenerse a conversar con alguien en específico.

Sánchez reiteró las gracias a Abinader por haber puesto sus ojos en Pedernales desde inicio de su mandato.

"Hago mi reconocimiento al presidente de la República (Luis Abinader) por este hecho inédito, quien desde un principio de su gobierno puso la mirada en Pedernales" Dionis Sánchez Senador por Pedernales del Partido Fuerza del Pueblo “