Leonel a Abinader: "Le hemos dado gabela a usted durante tres años y medio"

El candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se mostró optimista este domingo con los trabajos de campaña que ha realizado su partido de cara a sumar adeptos y votos para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.

Aseguró que la Fuerza del Pueblo ha sabido canalizar el descontento de las poblaciones más vulnerables que se han sentido "traicionadas por la propuesta del cambio".

"El presidente de la República ha dicho recientemente que nos ha dado gabela a nosotros, y que ahora nosotros vamos a ver lo que será tomar las calles. Y nosotros le decimos: presidente, le hemos dado gabela a usted durante tres años y medio", afirmó.

En el acto de lanzamiento de la Gran Alianza por la Renovación Económica y Social (Ganaremos), que integra a los bloques opositores de los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Reformista Social Cristiano (PRSC), Demócrata Institucional (PDI) y los bloques Institucional Social Demócrata (BIS) y Peñagomeristas con Leonel, Fernández aseveró que esta coalición sumará voluntades para ganar las elecciones.

"Durante tres años y medio usted ha estado solo en la cancha. Ahora empiece a sentir lo que es la coalición Ganaremos, junto al bloque progresista, en una marcha indetenible hacia el Palacio Nacional", manifestó en la actividad, que sucedía paralelamente a la juramentación de Abinader como candidato presidencial por el partido Alianza País.

El gobierno "no reconoce crisis"

Fernández garantizó que uno de los principales problemas de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es que no enfrenta los estragos económicos que está viviendo República Dominicana tras la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19.

"Nuestro país, al igual que el resto del mundo, sigue en una crisis, pero el actual gobierno cree que nosotros estamos en un estado real de avance, de progreso y de transformación. No entienden que estamos en crisis", recalcó.

Acusó al gobierno de manipular las estadísticas en momentos críticos de contracción económica (como en abril del 2021), calificando la actual gestión "como el gobierno de la hipérbole".

Dijo que esto también se da con las encuestas que perfilan que Abinader ganará "abrumadoramente" en el territorio nacional, y cuestionó la legitimidad de estos sondeos.

De igual manera, citó acciones del gobierno en los que entiende ha faltado transparencia o se ha manejado información "de manera tendenciosa", como la meta de los 10 millones de visitantes –y no de turistas– o el lanzamiento de obras cuya fase no está totalmente terminada, citando entre ellas la circunvalación de Azua o el muro fronterizo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/14/14012024-partido-fuerza-del-pueblo-jessica-gomez23.jpg Leonel Fernández durante el acto de lanzamiento de la coalición denominada Ganaremos. (DIARIO LIBRE/JÉSSICA GÓMEZ)

Conflicto en el Colegio de Abogados

Fernández también se refirió al accionar de simpatizantes del PRM, que impugnaron ante el Tribunal Superior Electoral la elección de Trajano Vidal Potentini como presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), lo cual calificó como una "intervención del gobierno" en esa decisión.

Criticó que fuera este tribunal, y no el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenara el reconteo de votos, entendiendo que el CARD es una institución de la sociedad civil y no un partido, movimiento o agrupación política. Agregó que la sentencia "no tiene toda la legitimidad", ya que tres jueces se erigieron a favor de ella y dos en contra.

El candidato presidencial calificó esa jugada como parte de una "estrategia de percepción" de que cuentan con las mayorías en todos los escenarios que generan opinión pública, y entiende que lo que pasó con el Colegio de Abogados demuestra que no es así.

"Vamos a ganar con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano, y si quieren oponerse a esa decisión legítima de carácter popular, que preparen sus maletas porque es pa' fuera que van", concluyó.