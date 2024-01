Consultor jurídico afirma que el presidente puede inaugurar obras en esta etapa de la campaña

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que el presidente de la República puede inaugurar obras públicas en la presente etapa de la campaña y que la prohibición establecida en la Ley Electoral por el momento aplica para los alcaldes.

El presidente Luis Abinader tiene en su agenda de hoy "participar" en dos inauguraciones y en una entrega de títulos en Santo Domingo Este, algo que ha sido criticado por José Dantés, secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El artículo 210 de la Ley Electoral establece: "Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías".

Antoliano Peralta explicó que lo anterior significa que el mandatario no puede inaugurar obras 60 días antes de las elecciones presidenciales, es decir, a partir del 20 de marzo.

"La Ley Electoral prohíbe que los gobiernos locales en este período hagan inauguraciones, pero el presidente todavía no es candidato. La campaña presidencial no se ha abierto. El presidente será candidato presidencial a partir de marzo, de manera que cuando se acepte la candidatura de él es que él no podrá inaugurar obras públicas. Al presidente esto le aplica a partir del mes de marzo", indicó el jurista.

Así lo ha interpretado también la Junta Central Electoral (JCE), que en el calendario electoral que ha compartido con los partidos marca el día 9 de enero como la fecha límite para los alcaldes y el 20 de marzo para el presidente.

Por el contrario, José Dantés aseguró que "sólo las inauguraciones de naturaleza privada están permitidas en este período".

Abinader tiene programado para este jueves asistir al acto inaugural de la academia de béisbol de los Milwaukee Brewers (Cerveceros de Milwaukee), en Santo Domingo Este, una obra privada.

Más tarde entregará títulos de propiedad a personas que residen en terrenos que eran del Estado en El Tamarindo, del mismo municipio.

Por último, en la agenda compartida por Presidencia, se indica que "el jefe de Estado participará en el acto de inauguración parroquia Santa María Madre de Dios", en la carretera de Mendoza.