Discrepancia entre regidores y alcalde de El Seibo por nombramiento de contralor

Regidores denunciaron este lunes que la falta de un contralor ha impedido que se apruebe el presupuesto de 2024 en el ayuntamiento municipal de El Seibo, lo que ha generado una discrepancia entre el concejal y el alcalde Leo Francis Zorrilla.

El presidente del Concejo de Regidores, Deny Mercedes, denunció a Diario Libre que el alcalde supuestamente no ha querido hacerle el contrato al nuevo contralor que fue nombrado por la Sala Capitular, tras desvincular a la que estaba por "incumplimiento de contrato".

"La contralora que nosotros decidimos desvincular tenía desde hace un año con el contrato vencido y no se puede contratar a alguien por más de seis meses y por no estar sin contralor la dejamos ahí y cuando decidimos renovar el contrato, nos dimos cuenta de un sinnúmero de errores y por eso decidimos desvincularla", dijo Mercedes.

Siguió diciendo que la desvinculación fue bajo el alegato de "vencimiento e incumplimiento de contrato". Aseguró que al concejo nombrar otro contralor, el alcalde "no ha querido hacerle el contrato", reiteró.

Explicó que la contralora desvincula de manera "irresponsable", sin el Concejo de Regidores haber aprobado el presupuesto le dio presuntamente la salida al alcalde Leo Francis Zorrilla, quien dijo "empezó a darle uso a ese dinero".

"Compraron un greda, un equipo amarillo, una moto niveladora, unos camiones, que de hecho, están dañados. Hay unas series de aceras y contenes que tampoco están claros y por eso no han sido aprobados y él (el alcalde), no dijo claramente cómo se iba a distribuir eso, porque tenemos la facultad de preguntarle el uso de ese dinero antes de ser aprobado, pero no lo hizo de manera correcta", dijo el presidente de los regidores.

Manifestó que como el ayuntamiento no puede estar sin contralor, decidieron nombrar uno de manera interina, ya que, según Mercedes, el artículo 54 de la Ley 176-07 les da la faculta al Concejo de Regidores. Sin embargo, "el alcalde no ha querido hacerle el contrato".

Denunció que el alcalde Leo Francis presuntamente tiene la oficina "secuestrada", ya que no les ha entregado las llaves, a pesar de que, a su juicio, "el control lo debe tener el Concejo de Regidores, debido a que son quienes nombran a ese funcionario (contralor).

Explicó que aunque se está especulando de que al personal del ayuntamiento no se le ha podido pagar por la situación, dijo que a pesar de que el presupuesto del 2024 no ha sido aprobado, automáticamente el alcalde puede pagar al personal con el anterior presupuesto.

"Automáticamente queda habilitado el presupuesto anterior. Esas son excusas para hacernos un daño político, pero yo lo voy a desmentir con los artículos y todos sus párrafos, porque puede pagarle al personal con el presupuesto anterior, lo que no puede es hacer obras", indicó.

Reacción alcaldía

Ante la situación, Diario Libre se comunicó con el representante del alcalde, Leo Francis Zorrilla, y el encargado de planificación y desarrollo de la provincia, Pedro Hidalgo, quien confirmó que los regidores desvincularon a la contralora que ellos mismos habían contratado.

"La ley municipal 176-07 y su artículo 54 establece que el contralor municipal debe de ser por el Concejo de Regidores, pero a través de un concurso público y son ejecutados bajo la asesoría y el control del ministerio y administración pública", acató.

Hidalgo sostuvo que luego de la desvinculación de la contralora, los regidores nombraron de manera "irregular" un nuevo contralor a través de una sesión ordinaria.

"Digo de manera irregular, porque en la votación de la sesión había un empate y una abstención. Son nueve regidores: cuatro a favor y cuatro en contra y una abstención y cuando eso ocurre la ley municipal, en su artículo 59, establece que deben pasar tres sesiones ordinarias, por si sigue persistiendo esa paridad, entonces, el voto del presidente del concejo valdría dos (decidiría ante ese empate), agregó.

Dijo que, al no esperar que pasaran las tres sesiones como corresponde, por lo que el alcalde no va a reconocer la resolución donde se contrata al nuevo contralor, "por carecer de legalidad".

"Los regidores no esperaron que transcurran las tres sesiones ordinarias, porque esas sesiones se hacen una vez al mes, el último jueves de cada mes. Entonces, habría que esperar tres meses para que el voto del presidente sea el decisivo y al esperar ese tiempo, dos meses después, ya ellos no iban a ser regidores", explicó.

Manifestó que hasta la fecha, los regidores supuestamente no le han hecho ningún tipo de solicitud al alcalde Leo Francis, ni siquiera sobre la desvinculación de la contralora, ni tampoco una solicitud que coloque en nómina a través de Recursos Humanos al nuevo contralor.

"Los regidores no han cumplido con ningún procedimiento administrativo. Eso ellos lo hacen por un asunto político, porque el presidente del concejo está aspirando a alcalde y esa es una forma de ellos justificarse y chantajear al alcalde para que le ponga el contralor violando las leyes", adujo.

Indicó que la oficina permanecerá cerrada, "a menos de que los regidores alquilen un local fuera del ayuntamiento y no se de qué forma harían operar el departamento fuera del ayuntamiento".