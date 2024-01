Abinader afirma que quienes no respetaron la democracia no volverán a dirigir el país

El presidente de la República y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó este domingo que aquellos que no respetaron la democracia, las altas cortes, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, no volverán a dirigir los destinos del país.

"Aquellos que no respetaron la democracia, aquellos que jugaron con las altas cortes y que pusieron a dirigentes a dirigir la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, no volverán. Ni van, ni volverán", subrayó Abinader, según un comunicado de prensa.

Al encabezar el acto, en el polideportivo William Gilbert de Tenares, dijo, además, que el PRM está comprometido con la democracia y que el gobierno que encabeza va a respetarla, "como siempre lo ha hecho".

"Esos tiempos se acabaron, lo que hay que hacer es, si se quiere ser coherente como dijimos en el pasado, colocarle un candado para que no venga nadie que sueñe con volverse en una fuerza autoritaria de la República Dominicana", apuntó Abinader, según una nota compartida a los medios.

Expresó que el PRM surgió luchando a favor de la democracia. Además, indicó que en las reuniones que participa con el partido, cada perremeísta tiene que ser un soldado por la democracia.

Resaltó también, la presencia de las hijas de luchadores históricos de la democracia como Miledy De La Cruz, hija de Rufino De La Cruz (chofer que murió junto a las hermanas Mirabal en la dictadura de Trujillo) y de Desiré Peña, hija Francisco Peña Gómez, líder emblemático del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), desde donde surgió el PRM.

Asimismo, expuso que, como partido han tenido un compromiso de sus predecesores, "demostrando al designar en las altas cortes a personas distinguidas y fuera de la política".

Abinader recordó su oposición a que la Constitución fuera modificada cuando se movilizaron al Congreso Nacional.

En ese sentido, garantizó que se va a seguir respetando de que no se modifiqué "jamás" la Constitución para buscar un período más, un período diferente al que establece la Carta Magna de la República Dominicana.

"Nosotros no hemos nombrado a miembros de un comité central a la Junta Central Electoral (JCE), el organismo electoral es una junta que se respeta nacional e internacionalmente. Al igual que el Tribunal Superior Electoral, al igual que las altas cortes y aquí tenemos el compromiso de como lo hemos hecho en los últimos cinco años, cuando salimos al Congreso Nacional a decirle que no al cambio de la Constitución, vamos a seguir respetando de que no se cambie jamás la Constitución para buscar un período más, un período diferente al que dice ya nuestra Carta Magna", subrayó Luis Abinader

Apoyo a candidatos de Hermanas Mirabal

Abinader afirmó que los candidatos a alcaldías de la provincia Hermanas Mirabal, tales como Raquel Rosario, de Villa Tapia; Juan Ramón Hernández, de Salcedo, y Fabiola González, de Tenares, ganarán en las próximas elecciones del 18 de febrero.

"Sin duda alguna, después en mayo, solamente 'Mecho' le va a llevar 35 puntos al próximo candidato a senador", dijo el mandatario sobre la candidata Mercedes Ortiz, por la provincia Hermanas Mirabal.

El director de campaña de la región Cibao Central, Guido Gómez Mazara, aseguró que los adversarios saben que "llueve, truene o haga vientos, en la provincia Hermanas Mirabal, los candidatos a alcaldes saldrán victoriosos".

En San Francisco, Abinader participó en una multitudinaria caravana.

Caravanas política

Previo a la llegada a San Francisco de Macorís, el candidato presidencial había encabezado otra caravana en Tenares junto a la candidata a alcaldesa, Fabiola González.

En esta demarcación también participó de un acto en apoyo a su candidatura y a la de aspirantes a distintas posiciones en ese municipio.

Abinader llegó a Tenares desde Salcedo, localidad en la lideró, junto al candidato a la alcaldía de Salcedo, Juan Ramón Hernández, una manifestación de apoyo.

