Carlos Guzmán : " Si el empresario no daba dinero, el alcalde no aprobaba "

Carlos Guzmán asegura que ha agilizado el procesamiento de los permisos por uso de suelo que otorga el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y que ha roto con una práctica corrupta común en todo el país: la de pedir dinero a cambio de este servicio.

El alcalde y candidato a la reelección por Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirma que el planeamiento urbano en ese municipio dejó de ser un sello gomígrafo en el vehículo del alcalde que este usaba para aprobar proyectos.

"Si el empresariado no le da dinero, el alcalde no lo aprueba. Eso tiene que ser cultura del pasado", afirma el alcalde. Para él, éste es un problema general en todo el territorio y por eso considera que "el sistema de municipalidad hay que transformarlo".

Estos permisos tardaban hasta cinco meses en entregarse y a veces los papeles se perdían en el ayuntamiento, algo que, sostiene, ha cambiado.

"Los procesos tardíos son corruptos, lo que pasa es que en este país no se le quiere llamar a la cosa por su nombre. Un proceso de 30 días es corrupto, es para que la gente pague", señala el edil.

Carlos Guzmán se refirió a los "errores" de su antecesor, Francisco Fernández, esposo de la candidata a la misma posición del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Betty Gerónimo.

"Ahora su jefe de campaña o asesor son los que fueron alcaldes... La gente lo que no hace cuando le toca quiere justificarlo cuando quiere llegar, pensando que los habitantes de SDN son idiotas", manifestó.

Acusó a Fernández de haberle costado al Estado los RD$2,500 millones a los que fue condenado a pagar en la litis judicial por los terrenos del vertedero de Duquesa con la empresa Lajun Corporation.

"Cuando tú violas los protocolos legales hay consecuencias. Si yo no estoy de acuerdo, tengo que iniciar un proceso. Pero la arrogancia, la prepotencia, el jefe, los voy a sacar. Fuimos a un organismo internacional y perdimos", remarcó.

El Gobierno desarrolla una reforma de la Policía Nacional que todavía no logra la disminución de la delincuencia.

"¿Cómo tú vas a transformar la delincuencia de un barrio si tú no te reúnes con el joven? ¿Tú quieres que cambie su forma de vida total sin tú ofertarles nada?, eso es un sueño", argumenta. Colocaría un corredor que comience en la Jacobo Majluta y termine en la Charles de Gaulle; otro que comience en el aeropuerto del Higüero y termine en la Circunvalación de Santo Domingo; uno en el Mirador Norte, uno en la Sánchez y otro en la carretera vieja.

Guzmán aspira a ser elegido por un segundo cuatrienio porque quiere desarrollar una serie de planes que vendría a ser la segunda parte de la "ola de transformaciones" que afirma haber logrado. Entre los cambios cita el Plan de ordenamiento urbano, con el cual a cada territorio se le da el uso más apropiado, según sus características.

Considera que su gestión ha sido exitosa en sanear el municipio y organizar la recogida de basura, por lo que ahora puede avanzar a otros proyectos.

"La obra más importante que tiene que hacer un gerente municipal es mantener su ciudad limpia. El alcalde que no mantiene su ciudad limpia puede construir la torre Eiffel, y al final del camino la gente no valora la gestión", opina.

Carlos Guzmán dice que siempre ha vivido en Santo Domingo Norte porque cree que "nadie puede transformar donde no vive".

"En este momento el único candidato que vive allá soy yo", señala.

Bandidos amenazan a Carlos Guzmán

Entraron en su casa. Asegura no tiene miedo, pero tendrá más cuidado

El alcalde de Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, reveló que los desaprensivos que ingresaron a su casa el pasado 21 de enero dejaron lo que se puede interpretar como una amenaza hacia su familia.

Durante su participación en el Cafecito Político de Diario Libre, el funcionario reveló que estos desconocidos colocaron cuchillos encima de varias toallas de sus hijas.

"Me dejaron unas toallas de las niñas con unos cuchillos encima, en el sofá de la segunda planta", expresó.

Carlos Guzmán no quiso señalar públicamente a ninguna persona en específico, pero su respuesta a este cuestionamiento sugiere que sí podría tener alguna idea de la o las personas involucradas en el delito.

"No voy a actuar de manera injusta, pues a veces la vida hace que uno se tenga que dar en el pecho y lo que uno piensa no es... No quiero ser injusto", afirmó.

El candidato a esa misma posición del partido Fuerza del Pueblo (FP) y la Alianza Opositora Rescate RD aseguró que no va a ser intimidado, pero admitió que ahora anda con más cuidado por las calles.

"Si es para intimidarme, no lo van a lograr, porque yo primero creo en Dios y segundo yo me crie vendiendo rulos en el mercado, o sea, yo veía el tigueraje y eso nunca me llevó a hacer lo malo, pero tampoco a tener temor", añadió.

Actualmente el aspirante municipal está a la espera del informe de la investigación para conocer todos los detalles sobre lo sucedido y ofrecer las declaraciones pertinentes en base a estos datos, sin embargo, indicó que por la situación ha recibido llamadas hasta del presidente de la República

Luis Abinader y el jefe de la Policía Nacional.

Carlos Guzmán precisó que, a pesar de su posición y amplia trayectoria política, no tenía seguridad ni cámaras de vigilancia en su vivienda.De la residencia no fueron sustraídos objetos de valor, pero los criminales robaron una mochila que poseía documentos de la esposa del alcalde y desorganizaron algunas habitaciones.

