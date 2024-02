Miguel Vargas: “Domingo, Janet y Omar garantizan transformaciones que demanda la capital”

Domingo Contreras (Partido de la Liberación Dominicana-PLD-), declaró que “sin alianza no hay esperanza”. “Omar y yo supimos interpretar el grito de la gente del pueblo: ‘¡Júntense!’. Indicó que esa expresión “fue magistralmente interpretada por Miguel Vargas, gestor de esta gran alianza”.



“En el 2020 fui ‘novio sustituto’ del PRD, cuando un personaje abandonó al medio del camino la oportunidad que le dio Miguel, quien ha constituido el liderazgo más efímero que hemos visto, como dijera un importante líder empresarial del país”, recordó.

“Hoy estoy aquí, no como sustituto si no como ‘novio oficial’ en la boleta del PRD”, enfatizó Contreras. “Este acuerdo que Miguel ha logrado gestar nos coloca al PLD y a la Fuerza del Pueblo en el camino de una contundente victoria”, indicó.



Janet Camilo (PRD) manifestó el alto regocijo de su persona y el partido “de que, en esta ruta electoral, compartamos este desafío de, el próximo 18 de febrero, ganar la Alcaldía del Distrito Nacional y devolver el orgullo perredeísta de tener regidores en la Sala Capitular”. Asimismo, exhortó a los compañeros de su partido a aunar esfuerzos en favor de la candidatura presidencial de Miguel Vargas.



Agregó que se diferencian del oficialismo porque “no somos ‘BAM’ (bulto, allante y movimiento). Eso se lo dejamos al gobierno”. “El PRD es una fuerza trabajadora”, añadió. “Como decía Peña Gómez, al tocar el pito para la victoria electoral, ¡se han soltado otra vez los caballos del PRD!”, dijo Camilo.



El diputado y candidato a senador por la capital, Omar Fernández (Fuerza del Pueblo), planteó su entusiasmo por acudir al torneo electoral con el apoyo de Miguel Vargas y el PRD. “Con mucho orgullo y honradez, viéndolo como una bendición, doy las gracias a mis compañeros del PRD”, expresó.



“Sé que, gracias al apoyo de ustedes, Domingo será el próximo alcalde, Janet la vicealcaldesa, y ustedes me convertirán en el senador más joven y más votado de toda la historia de la capital”, agregó Fernández.