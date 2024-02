Candidata a regidora del PLD presenta propuesta para la circunscripción 1 del DN

La candidata a regidora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción electoral 1 del Distrito Nacional, Mery Kasse, presentó este martes su propuesta municipal a un grupo de personas interesadas en una transformación real de la ciudad.

Kasse dio a conocer las iniciativas que presentará a la Sala Capitular para mejorar la calidad de vida de los munícipes, en un establecimiento de la Capital, en caso de ganar los comicios.

Al presentar algunas de sus proyectos, Kasse explicó que apoya las propuestas de drenaje pluvial, desechos sólidos, seguridad, transporte y arborización que promueve el candidato a alcalde de la tolda morada Domingo Contreras, refiere una nota de prensa.

Propuestas

La integrante del Comité Central del PLD dijo que tiene planes para fomentar la educación del reciclaje de la basura y que la ciudadanía aprenda el manejo correcto de los desechos sólidos.

"Tenemos que trabajar con el reciclaje de los desechos sólidos como papel y cartón, envases como latas, botellas de plásticos, vidrios y otros residuos como el metal, etc. El planeta lo necesita, y de manera particular nuestro país, porque de no hacerlo, nos convertiremos en una isla de plástico", enfatizó.

La candidata a regidora indicó que someterá un proyecto a la Sala Capitular para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, al tiempo que abogó por la construcción de más rampas en las aceras tanto en instituciones públicas como privadas.

"Estas rampas tienen que tener los lineamientos técnicos precisos para permitir el acceso a las personas con discapacidad motora", agregó.

Expuso que otra de sus propuestas es propiciar la creación de jardines públicos en los diferentes barrios de la ciudad, mediante el apadrinamiento de empresas e instituciones.

Lamentó que la alcaldesa del Distrito Nacional cortará árboles para sustituirlos por gravilla y cemento en algunos parques, aumentando la temperatura de la ciudad en vez de bajarla.

"Otro punto que no puede faltar en mi agenda de trabajo. es la cultura. Es un eje transversal a todas las actividades de la vida y lo que nos identifica como pueblo", resaltó.

Mirna Tejeda, integrante del Comité Central del PLD y candidata a diputada en la circunscripción electoral 3 del Distrito Nacional, hizo un esbozo de la trayectoria política de Mery y ponderó las cualidades humanas que dijo posee.

Además de Mirna Tejeda, también estuvo presente Yuri Enrique Rodríguez, candidato a diputado en la circunscripción electoral 1 del Distrito Nacional.