OEA designa jefe de la misión que observará las elecciones municipales del domingo

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó al excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, como jefe de la misión electoral que observará las elecciones municipales de República Dominicana.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo 18 de febrero.

Loizaga es abogado, diplomático y político. Fue canciller del Paraguay desde 2013 al 2018.

El exdiplomático encabezó la delegación de la OEA en las elecciones de Guatemala.

Principales candidatos en elecciones RD

Por el oficialismo, Carolina Mejía aspira nueva vez a la Alcaldía del Distrito Nacional, mientras que la diputada Betty Gerónimo Santana será la aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Norte.

Por este mismo partido el pastor Dio Astacio es el candidato del ayuntamiento de Santo Domingo Este y Francisco Peña, a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

La Alianza Rescate RD, principal contrincante del partido de gobierno, lleva a Domingo Contreras como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional.

El aspirante de esta coalición en Santo Domingo Norte es el actual alcalde Carlos Guzmán; al mismo tiempo el legislador Aquilino Serrata es la opción para el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

En Santo Domingo Este, los partidos llevan candidatos por separado. Dío Astacio es el candidato oficialista, Luis Alberto Tejeda aspira por el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo lleva a Julio Romero.

Veda política

La Junta Central Electoral (JCE) reiteró que, desde las 12:00 de la noche del jueves queda prohibido realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, avisos, carteles, telones y otros medios similares.

De igual manera, desde las 7:00 a.m. del sábado 17 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes 19, no se podrá vender ni distribuir ningún tipo de bebidas alcohólicas.