TSE declara inadmisible solicitud de candidata a regidora de Baní de anular sentencia de la JCE

El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible la solicitud de regidora de Baní por las Fuerza del Pueblo, Patricia Báez, de anular sentencia de la Junta Central Electoral que inhabilita su candidatura por estar condenada.

"No comparto la decisión del Tribunal, pero hay que sobreponerse a la misma y seguir el debido proceso en el órgano que indica este tribunal es el competente", expresó Orbis Beltré, representante de Báez.

Beltré también indicó que el proceso será sometido ante el Tribunal Superior Administrativo, por lo que hasta tanto no concluya el proceso se suspende la decisión de la Junta.

Asimismo indicó que por esta decisión del TSE, su representada seguirá participando como candida a regidora en las elecciones municipales a celebrarse mañana.

"Toda candidatura a regidor tiene un suplente, si yo no puedo asumir inmediatamente en caso de ganar (como pretendemos), sube mi suplente", explicó Báez.

Anulación de candidatura

Se recuerda que la JCE de Baní emitió una sentencia para inhabilitar la candidatura de Báez sustentándose en artículo 24 de la Constitución, el cual que suspende los derechos del ciudadano en caso de una condena criminal.

Sentencia por la cual la aspirante a regidora sometió el recurso ante la TSE, alegando que su sentencia no es criminal, si no correccional, es decir tiene una condena suspendida de cinco años, por lo que no se ve inhibidos sus derechos ciudadanos de votar y ser elegible.

Por su parte, Beltré indicó que la decisión de la JCE se debe a una malinterpretación de la Constitución y por eso sometieron dicho recurso.