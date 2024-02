Políticos acudirán a votar a las urnas desde las 8:30 de la mañana

Este domingo 18 de febrero se estarán celebrando las elecciones municipales en el país, donde serán escogidos alcaldes, regidores, vicealcaldes, y suplentes de regidores de todos los municipios y los directores distritales, subdirectores y vocales, en el caso de los distritos municipales.

Los dirigentes políticos, además de aspirar a cargos públicos o ejercer como funcionarios, también deben ejercer el derecho al voto por sus candidatos preferidos en estos comicios.

Por tanto, se enlistarán en qué colegios electorales estarán ejerciendo este derecho alguno de ellos, como el presidente, la vicepresidenta, algunos alcaldes y otras figuras del ámbito político.

En el caso del primer mandatario de la República, Luis Abinader, estará ejerciendo el sufragio a las 10:30 de la mañana en el Colegio Babeque, en el Distrito Nacional, mientras que la vicepresidenta, Raquel Peña, estará realizándolo en el Ayuntamiento de la ciudad de Santiago a las 9:00 a.m.

En el caso del opositor, Abel Martínez, alcalde de Santiago y aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Alianza Rescate RD, votará en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de Las Mercedes, en Santiago de los Caballeros a las 11:00 a.m.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente del país, Leonel Fernández, votará en la Escuela República Dominicana en Villa Juana, a las 12:30 de la tarde, mientras que la ex-vicepresidenta Margarita Cedeño, ejercerá su deber a las 1:00 p.m. en el Colegio San Judas Tadeo.

Asimismo, el expresidente Danilo Medina, hará el sufragio en la Casa Provincial Maria Auxiliadora, San Juan Bosco, a las 1:00 de la tarde, y el expresidente Hipólito Mejía, votará a las 8:00 de la mañana en el Archivo General de la Nación.

Candidatos a alcalde

Los candidatos a alcalde de las demarcaciones con mayor población de la República Dominicana acudirán desde las 8:00 de la mañana a su colegio electoral para depositar su voto en las urnas.

En el Distrito Nacional, la alcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía estará ejerciendo el sufragio a las 9:30 a.m en el Archivo General de la Nación, mientras que el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PLD y la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras, estará votando en el Club deportivo Los Prados a las 8:30 de la mañana.

En Santo Domingo Este, el candidato a alcalde Luis Alberto Tejeda sufragará en la Escuela Amparo Molina, en la entrada de Los Alcarrizos, a las 9:00 de la mañana. Por su parte, el candidato opositor por el PRM, Dio Astacio, votará en el Colegio Cardenal Sancha a las 9:00 a. m.

El alcalde y candidato a la reelección de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, informó que acudirá a depositar su voto después de las 12:00 del mediodía en la Escuela Básica Francisco J. Cabral López, en la calle Sánchez, próximo al Batey de Los Guaricanos.

Junior Santos, de Los Alcarrizos, ejercerá su derecho al voto a las 8:30 de la mañana en la escuela José Martí.

En Santiago, segunda provincia con mayor población del país, el candidato Víctor Fadul votará a las 8:30 de la mañana en la Logia Nuevo Mundo, en la calle Mella, esquina Restauración.

Su competidor, Ulises Rodríguez, tiene previsto votar a la 9:00 de la mañana en el Albergue de Niños ubicado próximo a la clínica Unión Médica del Norte.

Políticos del PRM

Los políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellos José Ignacio Paliza, quien es presidente del partido y ministro Administrativo de la Presidencia, estará votando en el Colegio 145, Paraje los Ciruelos Montellano, Puerto Plata a las 10:00 de la mañana.

Mientras que Milagros Ortíz Bosch a las 9:00 de a.m. en el Colegio de Notarios ubicado en Gazcue.

Además, el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud lo hará a 9:30 a.m. en Liceo El Millón; Alberto Atallah a las 11:30 a.m. en Centro Sanitario de Gazcue.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó votará a las 12:00 p.m. en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), mientras que el ministro de Medioambiente, Miguel Ceara Hatton lo hará a las 11:00 a.m. en el Colegio Babeque.

Asimismo, el exministro de Educación, Roberto Fulcar lo hara a las 10:00 a.m. en el Centro de Votación Gazcue, mientras que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, votará a las 8:30 a.m. en el Colegio Babeque y el presidente de la cámara de Diputados, Alfredo Pacheco votará a las 11:00 a.m. en la Escuela Santa Martha.

Asimismo, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful votará a las 12:00 p.m. en el Colegio Luis Muñoz Rivera; el director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto Ángel Salcedo votará a las 10:30 p.m. en San Judas Tadeo, Naco; el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, a las 11:30 a.m. en La Salle 1505.

El ministro de Ministerio de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, votará a las 10:00 a.m. en el Centro de Votación Ayuntamientos; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe (Fellito) Suberví a las 11:00 a.m. en el Colegio Follow Me de Arroyo Hondo y el exdirector de Propeep, Neney Cabrera a las 9:00 a.m. en la Escuela Normal, Felix Evaristo Mejia.

Senado

El diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional de Fuerza del Pueblo y Rescate RD, Omar Fernández, estará ejerciendo su derecho a las 10:30 a.m en el Instituto San Juan Bautista.

Cristina Lizardo, miembro del Comité Político del PLD y candidata a senadora por la provincia Santo Domingo, votará en el Liceo Patria Mella, a las 11:00 a.m.

Asimismo, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, ejercerá su derecho al voto en la Escuela Básica Taira María Rodríguez, municipio Cotuí, a las 9:30 de la mañana, mientras que el exsenador, Charlie Marioti, lo hará a las 8:30 a.m en el Liceo Julio Cuello, Monte Plata.