Familia niega motivos políticos en muerte de hombre en Azua

Hombre asesinado en el Kilómetro 7 en Azua no tiene relación con la política, según familiares. ( ADALBERTO DE LA ROSA )

Un hombre de 41 años murió la madrugada de este domingo en un hecho aún no esclarecido en el kilómetro 7 de la provincia de Azua.

Daniel Pérez fue baleado por un individuo hasta el momento identificado como Omar. El hecho se produjo alrededor de la medianoche cerca de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas.

El hombre fue impactado por varios disparos y luego trasladado al hospital de la localidad donde minutos después falleció.

Aunque se dice que se trató de un hecho vinculado a la política, los familiares lo niegan y afirman que tienen informaciones de que el victimario posee antecedentes penales por supuestos asesinatos.

Luisa Pineda, madre del fallecido manifestó que el agresor ha estado preso y que su hijo no era político.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/18/ab753869-2465-4ffd-b9af-fd0522c588f5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/18/ab753869-2465-4ffd-b9af-fd0522c588f5.jpg

Mientras, el padre de Daniel, Nicolás Antonio Pérez,afirmó que su hijo no tenía problemas con nadie. "Yo lo único que pido es que haya justicia, yo no sé quién lo mató, pero quiero justicia, ese hombre no se metía con nadie," dijo.

Daniel tenía seis hijos

Conforme a sus familiares Daniel tenía seis hijos , incluyendo uno de meses de nacido.

tenía seis , incluyendo uno de meses de nacido. El cuerpo de Daniel era velado en una humilde vivienda de la calle Doro Ciprián del barrio Los Acostados de Azua. En la Policía no hay detenidos sobre el caso y ninguna persona ha presentado querella, pero se informó que el Dicrim investiga las circunstancias.