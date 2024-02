Hanoi Sánchez pide al PRM que investigue su derrota en elecciones porque ganaba en encuestas

La alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez, quien perdió las elecciones municipales frente a Lenin de la Rosa, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llamó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a investigar qué ocurrió en esa demarcación, porque importantes encuestas la habían dado como ganadora.

"El PRM me apoyó normal y desde el gobierno también me apoyaron, pero cuando tú compites al lado de dos fortunas tan grandes como la del alcalde electo y la del senador (Félix) Bautista tienes que saber que no es con dinero solamente, que faltaba mucho dinero, pero yo entendía que había sobrado el buen trabajo, y entendía que la fortaleza del PRM eran suficientes", dijo.

Manifestó que las mediciones previas a las elecciones municipales del Centro Económico del Cibao y de la Gallup la daban como ganadora frente a los demás candidatos y que en una encuesta del año pasado aparecía entre los alcaldes mejor valorados por su comunidad.

"Cuando veíamos las filas parecía que sí que íbamos a barrer, pero había una contra corriente dentro de la corriente, que había unas desviaciones de votos para otro lado... El partido debe investigar, tenemos varias informaciones, pero no quiero ser ligera en esos asuntos", indicó Sánchez en una entrevista en el programa El Día.

Sánchez también se refirió a un audio que circula en las redes sociales en el que se le atribuía hablar mal contra el pueblo, lo cual dijo es falso.

Detalló que el audio es de una señora que pertenencía a otro equipo político dentro del PRM.

Alcaldesa desde 2006

En las elecciones del pasado domingo, Hanoi Sánchez, candidata del PRM, obtuvo el 45.13% (17,568 votos) frente a Lenin de la Rosa, del PLD, quien resultó electo con el 53.84% (20,958 votos).

Sánchez fue electa alcaldesa de San Juan de la Maguana para el período 2006-2010 y re-electa 2010-2016. También en 2016-2020 y 2020-2024.

Hanoi es la primera mujer alcaldesa en la historia de ese municipio y la primera persona en repetir de manera consecutiva de un período a otro.