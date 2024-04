Movimiento del sector tabaquero respalda en Santiago la reelección de Luis Abinader

El sector tabaquero y exportador de este producto realizó este sábado en Santiago el lanzamiento del movimiento político "La Gran Alianza Nacional del sector Tabaquero y Exportador L-24 Ganaste", con el cual muestran su apoyo a la reelección del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, y su compañera de boleta, Raquel Peña.

En el evento, Peña, candidata vicepresidencial, agradeció el respaldo en nombre del presidente Abinader, y destacó el compromiso de fortalecer el sector tabaquero durante los próximos cuatro años, enfatizando la importancia de su gestión actual en contraste con el abandono sufrido en administraciones pasadas.

Francisco Matos Mancebo, coordinador de Ganaste y exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), enfatizó la decisión firme de respaldar a Abinader y señaló la falta de interés y apoyo por parte de gobiernos anteriores hacia el sector tabaquero, calificándolos como "ridículos, antitabaquistas y antipatria".

En el encuentro, también se reconoció el papel de las mujeres en esta industria.

De su lado, al ofrecer unas palabras, Raquel Peña rememoró sus años de infancia en los cuales acompañaba a su padre en la labor de la cosecha de tabaco en el municipio Villa González.

"Pero siempre fue muy inquieta de chiquita y lo que yo escuchaba sobre política, pero sobre negocios, sobre tabaco, lo aprendí porque yo no me le despegaba a mi papá del lado, y cuando yo tenía la oportunidad, desde muy chiquita, yo me iba a los campos y me iba a los ranchos", sostuvo Peña.