El excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana Abel Martínez ha solicitado someterse a una prueba de paternidad ante la imputación de que es el progenitor de un menor.

El equipo legal de Abel Martínez reaccionó ante las declaraciones de la señora Keire Vargas y señaló que desde hace varias semanas el proceso está en marcha. La madre del menor reside en los Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, el equipo detalló que el procedimiento se lleva a cabo con el objetivo de actuar conforme a los lineamientos de la legislación dominicana, con un compromiso firme hacia la responsabilidad y la transparencia.

El abogado Rafael Ceballos informó que, durante la campaña, surgieron rumores sobre la posible existencia de un hijo de Abel Martínez. Ante esta situación, su defendido asumió sus responsabilidades económicas.

"Martínez se hizo cargo de la responsabilidad económica correspondiente, incluyendo mensualidades y apoyo a la madre. Además, le informó que, una vez terminara la campaña, iniciaría los procesos legales necesarios para aclarar la situación y cumplir no solo con lo que establece la ley, sino también para poder establecer la convivencia entre ambos, en beneficio del menor", indicó el abogado.

Al concluir la campaña, Abel Martínez acudió al organismo rector de Niños, Niñas y Adolescentes para solicitar el inicio del proceso de verificación de la paternidad, con la intención de determinar si efectivamente es el padre del niño y, en caso afirmativo, asumir todas las responsabilidades legales correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/whatsapp-image-2024-08-31-at-7.17.48-pm.jpeg Citación a la madre del menor

"Como equipo legal, iniciamos el proceso y citamos a la madre del menor, presentando la demanda ante el Ministerio Público para la determinación de la paternidad, confiados en que sería un proceso rápido de mutuo consentimiento. Sin embargo, en respuesta, la madre reaccionó con declaraciones falsas, difundidas en un video público", señaló Ceballos en el comunicado de prensa.

Rafael Ceballos aseguró que "la postura de Abel Martínez ha sido clara desde el principio: él acudió al organismo competente antes de la reacción de la madre, porque su deseo es transparentar la situación y, en caso de que se confirme la paternidad, actuar conforme a la ley, garantizando los derechos que tendría el menor como su hijo, así como establecer el régimen de convivencia que dispongan las autoridades de Niños, Niñas y Adolescentes."

El jurista informó que la madre del menor ya ha sido notificada legalmente de la demanda y de la respectiva citación ante el organismo competente, programada para el próximo 9 de octubre.

Declaraciones de Vargas

A través de su cuenta en la red social Instagram, Keire Vargas hizo un en vivo donde dijo que cuando tenía 16 años conoció a Abel Martínez, cuando este era diputado por el PLD y que trabajó en su campaña.

"Lo que yo voy a decir sé que me puede perjudicar.... Pero lo que yo voy a decir es algo real, algo que me pasó a mí, que no fue a nadie y ya está bueno para que todo el mundo lo sepa y no estoy haciendo esto para hacerme viral", inicia Vargas de González el video.

La joven mujer asegura que tiene un hijo de 13 años y que su padre es Martínez, quien "lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenazas".

"Yo cuando eso tenía 16, iba para 17 años, ese señor se aprovechó de mí y de mi inocencia y ya ustedes saben que pasó y yo sé que muchas jóvenes pasaron por lo mismo que yo", señala Vargas en el video.

Precisó que no quiere dinero y que durante muchos años vivió con miedo y que está segura que existen otras mujeres que han pasado lo mismo que ella.