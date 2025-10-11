Brasil incluye a República Dominicana y Haití en plan contra el hambre y la pobreza

La República Dominicana y Haití entre los países que recibirán apoyo de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza impulsada por Brasil ( ARCHIVO DL )

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó este sábado a Roma para participar en el Foro Mundial de la Alimentación, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y sostener su primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Durante su visita, Lula buscará fortalecer la estructura de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa que su gobierno lanzó a finales del año pasado bajo la presidencia pro tempore del G20, con el propósito de coordinar políticas globales que combatan la inseguridad alimentaria y la desigualdad.

Según la cancillería brasileña, la Alianza ya trabaja en programas de asistencia para una docena de países, entre ellos República Dominicana y Haití, enfocados en el diseño de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

La inclusión de ambos países caribeños reviste especial importancia, considerando los desafíos estructurales que enfrentan. En el caso de Haití, este país presenta una crisis humanitaria y de gobernanza que ha afectado su capacidad productiva y alimentaria.

Secretariado de la Alianza

Durante el foro, Lula participará en la instalación del Secretariado de la Alianza, que coordinará los programas de cooperación y canalizará recursos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos miembros de la iniciativa junto a 103 países y 80 instituciones internacionales.

El lunes próximo, la primera actividad oficial del mandatario será en el Vaticano, que este mismo sábado confirmó su audiencia con León XIV, con quien aún no se ha entrevistado.

Con datos de EFE.

