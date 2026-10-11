Miguel Vargas exige que la Policía respete los derechos humanos
El político dominicano llama a una amplia alianza opositora para enfrentar los desafíos que enfrenta el país, incluyendo la delincuencia y la inseguridad
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, exigió que la Policía Nacional actúe conforme a la ley y la Constitución, al cuestionar las muertes de ciudadanos en supuestos intercambios de disparos y advertir que la lucha contra la delincuencia no justifica la vulneración de los derechos humanos.
Vargas ofreció estas declaraciones durante la juramentación de las direcciones provinciales, municipales y distritales del PRD en La Romana, como parte del proceso de fortalecimiento de la organización política con miras a las elecciones de 2028.
«No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que se cometan acciones que violenten los derechos humanos y que evidentemente también van en contra de lo que son nuestra ley y nuestra Constitución», expresó el dirigente político.
Reportan otro muerto a manos de la Policía en presunto intercambio de disparos
Crítica a la seguridad ciudadana
El presidente del PRD sostuvo que los intercambios de disparos son una práctica que se remonta a muchos años sin haber resuelto el problema de la delincuencia.
También calificó de fallidos los planes de seguridad ciudadana implementados por el Gobierno durante los últimos seis años y afirmó que las familias dominicanas perciben un aumento de la inseguridad.
Asimismo señaló que, pese a las promesas de reforma policial y de mejoras en la seguridad ciudadana, persisten problemas que requieren respuestas efectivas. Entre los desafíos que enfrenta el país mencionó las dificultades en los sectores eléctrico, transporte, salud y educación, así como el aumento del costo de la vida.
Llamado a la oposición
Vargas también llamó a fortalecer la oposición mediante una alianza amplia que permita articular una alternativa política frente a los principales problemas nacionales.
Reiteró que el PRD continuará fortaleciendo sus estructuras territoriales y ampliando su base de apoyo de cara al próximo proceso electoral.
En la actividad participaron Peggy Cabral, secretaria general del PRD; Héctor Guzmán, presidente ejecutivo; Carlos Dicló, secretario nacional de Organización; Aneudy Mieses, presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), y otros dirigentes nacionales y provinciales.
También asistieron representantes de las estructuras municipales y distritales de La Romana, junto con los nuevos miembros juramentados.