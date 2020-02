$!¿A quién realmente beneficia la renuncia de Hugo Beras?

La opinión de un politólogo

Para el politológo Rafael Toribio la situación no es tan clara como lo plantean los partidos de los candidatos que buscan la Alcaldía del DN. Entiende que la circunstancias se prestan a que ese apoyo se divida y no se vaya directamente a Carolina Mejía o Domingo Contreras de manera directa.

De entrada, dijo que la renuncia de Beras era “algo desconcertante y que tiene muchas lecturas”, tomando en cuenta que se produjo con el “poco tiempo que falta para los comicios municipales”.

“En principio está adosando la candidatura de Carolina y eso, desde luego, beneficia a Carolina desde el hecho de que alguien de otro partido, no tan significativo como en otros tiempos, como el PRD, haya renunciado a ser candidato y que endose la candidatura de Carolina”, comentó al ser entrevista por teléfono.

No obstante, dijo que otro escenario podría ocurrir y es el siguiente:

“En principio esa decisión está beneficiando a Carolina, pero también puede leerse que el hecho de que haya retirado su candidatura (Hugo Beras) es muy posible, que entonces, algunos de los seguidores del PRD que pudieran haber votado por él quizás prefieran votar por el candidato del PLD, que es aliado del PRD de manera orgánica. En principio beneficia a Carolina, pero también puede beneficiar a Domingo Contreras, candidato del PLD porque, quizás, algunos de los seguidores dentro del Partido Revolucionario Dominicano prefieran votar por el PLD, pero también puede pensarse que algunos del PRD pudieran también, una vez que ya su candidato no es, preferir apoyar a quién él está apoyando”.

Toribio dijo también que hay que tener en cuenta que “todo esto son conjeturas todavía” y puntualizó que hay que esperar a ver qué sucede en los días siguientes, ante lo “desconcertante” del accionar de Beras.

Sobre esto último, subrayó no podría decir realmente qué pasó. “Si es que él no quería participar, que se dio cuenta de que al final iban a votar la gente del PRD por el candidato del PLD, todavía no tengo nada claro, como para darle una opinión”, significó.

Toribio es director del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social (CEGES) del Instituto Tecnologico (INTEC).