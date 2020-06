$!Abinader: “El país estará en las mejores manos, tenemos confianza de todos los sectores”

Se defenderá de los ataques en la campaña negativa con la verdad

Sobre los recursos que ha sometido el PLD contra candidatos del PRM, Abinader señaló: “Nos defenderemos sencilla y puramente con la verdad y con nuestra hoja de vida que ha sido transparente tanto la mía como la de mi familia, que lo que ha hecho es servir a este país no ir a servirse a los gobiernos y hacer negocios con en el Gobierno”, puntualiza. “Es la típica desesperación del que está perdido, del que sabe que no tiene ninguna forma de ganar las elecciones”. Precisa que la desesperación del PLD se ha notado con inventos, mentiras y calumnias. “Imagínense un gobierno que es capaz de crear un expediente de esa naturaleza de qué no va a ser capaz cuando sabe que está a dos semanas de perder las elecciones, es capaz de cualquier cosa”, analiza.