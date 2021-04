$!Abinader pide a Paliza “formalmente” parar pronunciamientos sobre la reelección

Luis Abinader, mandatario de la República, solicitó este miércoles, a través de una carta, al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, actuar para que cesen los pronunciamientos de dirigentes de la organización que hablan de una eventual reelección suya, arguyendo que “es extemporáneo el tema” y que es tiempo de trabajar por el país.

“Le solicito formalmente trazar las orientaciones de lugar desde la Dirección del PRM, a los fines de que cesen esos pronunciamientos”, le planteó el gobernante al también ministro Administrativo de la Presidencia en una misiva enviada este miércoles 14 de abril.

Además, le indicó que esos pronunciamientos “no aportan nada al Gobierno ni al partido ni a la nación”.

El mandatario envió la carta a Paliza en su calidad de presidente de la organización para que, de esa manera, instruya a los dirigentes. Adujo, en sus planteamientos que: “No hay espacio para distraernos ni para abordar temas extemporáneos, que por el momento, no constituyen las prioridades del pueblo dominicano”.

“Es hora de trabajar, de entregarnos y dedicarnos de todo corazón a servirle a nuestro país”, dice el mandatario en una parte del documento.

Abinader expresó a Paliza que lo instruía en ese sentido en “vista de que en los últimos días he visto, leído y escuchado pronunciamientos y comentarios de algunos militantes de nuestro Partido Revolucionario Moderno sobre supuestos aprestos para viabilizar una eventual repostulación de quien suscribe a la Presidencia de a República en procesos electorales futuros”.

Pide concentración a funcionarios

Conforme a las palabras del jefe de Estado, la misión y desafíos que tiene por delante el Gobierno (que preside) lo obligan a concentrarse en tiempo, pensamiento y energía en buscar soluciones a los problemas históricos del país, “agravados por la pandemia del COVID-19 que nos azota”.

“Esa misma dedicación y concentración la reclamo a todos los funcionarios públicos y a todos los dirigentes de la organización”, acotó en la carta.

Lo que desató las alarmas

El rumor sobre una posible repostulación del mandatario tiene semanas, pero tomó fuerza luego que el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, revelara el domingo pasado que el PRM estudiaba eliminar el artículo de sus estatutos que prohibe la reelección presidencial.

Luego de esas palabras comenzaron dirigentes a pronunciarse a favor de que el presidente Abinader pueda optar por otro mandato, bajo el alegato de que los estatutos del PRM no pueden ser contrarios a la Constitución de la República, la cual permite dos reelecciones seguidas y nunca más optar por la Presidencia.

Tras la cantidad de declaraciones sobre el tema, Paliza negó que el PRM estuviera involucrado en un proceso para modificar sus estatutos y permitir la repostulación de Abinader. Dijo que éste solo estaba concentrado en hacer su trabajo.

“El presidente Abinader está concentrado en gobernar, en sacar a este país de la crisis y en generar empleos. No hay otro proyecto, no hay otra idea, no hay nada que nos mueva hoy que no sea eso”, indicó en la ocasión.