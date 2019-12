$!Abinader: “Últimas decisiones de JCE muestran tendencia acomodar la ley al poder”

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas condenó hoy la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral por ser acomodaticia a los intereses políticos del gobierno.

“El hecho de que un funcionario que maneja fondos públicos haga campaña en horario no laborable no garantiza que no use los recursos del Estado en favor de sus intereses políticos”, dijo Luis Abinader.