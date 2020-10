$!Alcalde Carlos Guzmán abandonaría PLD este domingo para juramentarse en la FP

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán abandonaría este domingo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para formar parte de la organización que preside Leonel Fernández, a quien seguía antes de las primarias peledeístas, cuya candidatura ganó Gonzalo Castillo.

Así lo deja entrever una comunicación de prensa de la Fuerza del Pueblo en la que anuncia que Fernández encabezará varias actividades en el citado municipio para “juramentar a varios dirigentes de organizaciones políticas y de la sociedad civil, incluidas autoridades electas”.

El comunicado es reiterativo en señalar que sumará a esa organización “más diputados, alcaldes, regidores, directores de distritos, entre otras figuras”, que no identificó.

En las elecciones municipales de marzo, los municipios de Santo Domingo Norte y Boca Chica fueron los únicos de Santo Domingo que ganó el PLD, provincia más poblada y, por ende, más importante después del Distrito Nacional; en este último salió triunfador el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Carolina Mejía.

El PLD ganó en Santiago, otro de los más importantes en población, pero con Abel Martínez, otro seguidor del expresidente Fernández y que, de confirmarse la renuncia de Guzmán, más las de hace poco de varios legisladores, crean dudas de la permanencia del alcalde del municipio cabecera de la provincia de Los Caballeros.

Guzmán es uno de los dirigentes políticos más populares en Santo Domingo Norte, y cuando Leonel Fernández dejó al PLD debió aclarar que se quedaría en ese partido y que apoyaba la candidatura de Gonzalo Castillo.

Se recuerda que en menos de 24 horas del expresidente Fernández abandonar el partido en el que militó por más de 40 años, Danilo Medina advirtió a sus seguidores que lograron candidaturas a no atreverse a tomarles “el pelo” y que no perdieran su tiempo porque no ganarían.

El ahora presidente de la Fuerza del Pueblo renunció del PLD luego de las primarias de esa organización política en octubre del pasado año, en las que, según ha insistido, se le hizo fraude para despojarlo de la candidatura presidencial.