$!Alpaís estudia la propuesta hizo JCE de aportes primarias

El Partido Alianza País está convocando a una reunión de urgencia a su Comisión Política para ponderar la propuesta de financiamiento de las primarias hecha por la Junta Central Electoral (JCE), debido a que dejaría prácticamente sin recursos a la organización política que deberá aportar RD$20 millones.

El anuncio lo hizo su presidente Guillermo Moreno, quien considera que la JCE busca hacerse la graciosa con la opinión pública, al imponerle a los partidos un aporte de un 40%.

Explicó que el artículo 47 de la Ley 33-18 de Partidos habla del aporte, previo a un acuerdo, lo que implica las debidas ponderaciones de las partes.

“Hay que decir que, en el sentido estricto, lo que está planteando la Junta no es estrictamente legal en términos de la ley porque la ley establece de manera clara en el artículo 62 que va a especializar un apoyo de un 40% para las candidaturas y si se observa en las primarias no hay candidaturas sino precandidaturas y eso no está de modo expreso planteado en la ley”, especificó.

Manifestó que la JCE con esa decisión está disponiendo del 40 % para las primarias y está dejando excluidas las candidaturas.