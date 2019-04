$!Andrés Navarro asegura que encabezará el gobierno de la familia

Como hombre de fe y en la continuación del acercamiento que busca con todos los sectores del país para la preparación colectiva de un proyecto de Nación, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, sostuvo un diálogo con la comunidad evangélica de la provincia Valverde, donde planteó que la familia será el centro de todas las políticas públicas de su gobierno, a partir del 2020.

“Nuestro país debe ser entendido como una gran familia, por eso el gobierno que estamos construyendo va a ser el gobierno de la familia porque la familia va a ser el centro de nuestras acciones. Si vamos a hacer proyectos para la niñez, es para los niños y sus familias. Si vamos a hacer proyectos para la mujer, es para la mujer y su familia. Si vamos a hacer proyectos de infraestructuras, vamos a priorizar la vivienda porque para que una familia se desarrolle debe tener una casa. Y ese es uno de los grandes déficits, de las grandes deudas que tiene el gobierno dominicano para con el pueblo”, indicó.

Sostuvo que además de trabajar en el desarrollo económico, debe haber un desarrollo social basado en valores. Afirmó que más allá del progreso económico: “Debemos garantizar una sociedad de valores, con un sistema de principios que guíe nuestro accionar colectivo y todas las acciones del Estado dominicano”, afirmó.

Recordó que va a establecer una alianza estratégica con las iglesias de todas las denominaciones, pues es testigo de que la labor pastoral, además de ser una labor de fe es estratégica para el desarrollo de cualquier nación.

“La labor pastoral me genera un clima de solidaridad, de convivencia, que es fundamental para el desarrollo de otros aspectos de la vida de las personas. Porque la labor pastoral me previene la delincuencia, me promueve la seguridad en las comunidades, genera en los seres humanos un criterio de qué yo debo aportar a los demás. La labor pastoral va a ser línea estratégica de nuestro gobierno, convirtiendo a las iglesias en socias estratégicas del desarrollo nacional, a través de políticas públicas claves”, afirmó.

Indicó que acorde a encuestas nacionales, más del 80% de los dominicanos considera que las instituciones más confiables son las iglesias evangélicas, lo que refleja que el país valora el rol que las mismas desempeñan en la sociedad.

El precandidato presidencial del PLD afirmó que él pertenece a una nueva generación de políticos, representante del cambio. Indicó que por esa razón, desde hace meses está recorriendo el país, debatiendo y realizando consultas con distintos sectores de la sociedad, para que su proyecto de Nación surja de las entrañas mismas del pueblo.

Dijo que está convencido que la principal función que debe tener un político es ser intérprete de las causas sociales de su sociedad. Expuso que su proyecto de Nación está fundamentado en seis pilares fundamentales: Institucionalidad del Cambio, Participación Social, Justicia Social, Desarrollo Económico Innovador, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Integral del Territorio.

De su lado, Ronald De León, presidente de la Asociación de Pastores de Mao; indicó que es un placer tener a Navarro en la provincia de Valverde. Añadió que como cristianos evangélicos, entienden que deben sumarse a la sociedad, y no mantenerse al margen. “Vimos que Navarro tiene un buen plan para desarrollar este país”, añadió.

En la mesa principal, acompañaron a Navarro, Ronald De León, presidente de la Asociación de Pastores de Mao; Carlos Marte, presidente del Concilio Iglesias Cistianas Rehobot; Javier Medrano, presbítero de las Asambleas De Dios; José Ramón, pastor de distrito de Iglesia De Dios (Mao-01); Asael Sosa, pastor de distrito Iglesia De Dios (Mao-02); Silvano Álvarez, presidente de la Confederación de Pastores de la Línea Noroeste; Cristóbal Encarnación, presidente de la Confraternidad del municipio Esperanza; Samuel Rumaldo, secretario de la Confraternidad de Pastores de Mao; Jonathan Brito, tesorero de la Confraternidad de Mao; Paulino Montilla, presidente de la Confraternidad Jesucristo El Buen Pastor y Víctor Bax, coordinador del evento. Los cánticos de alabanza estuvieron a cargo de Meliza Castillo