$!Asisa perfila a Leonel con 69% de liderazgo político, mientras 62% simpatiza por Abinader

Otros ejes analizados por la encuestadora fueron la favorabilidad del liderazgo político manifestando que: “Entre las figuras políticas se destaca en primer lugar la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, con 57%; el presidente Danilo Medina y expresidente Leonel Fernández empatan con 55% cada uno, mientras que un 48% respalda a Luis Abinader, y el 42% favorece al alcalde del Distrito Nacional (D.N), David Collado”.

De su lado, agregó que Gonzalo Castillo perfila con 12% de liderazgo político hacia las primarias y 31% de favorabilidad para Hipólito Mejía, 30%. Entre las demás figuras políticas del sistemas de partidos dominicanos destacaron Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Wellington Arnaud, Guillermo Moreno, Manuel Crespo, entre otros, con una calificación favorable inferior al 25%.

Asimismo, sobre la dinámica y militancia partidista, ASISA arrojó datos similares a mediciones pasadas; el 50% se declara simpatizante, el 35% independientes y el 15% miembros. Se observa un incremento de 9% para el segmento de independientes y una reducción de 6% para los miembros.

Con relación a las simpatías partidistas, dijo que se visualiza un incremento de 9% en la simpatía hacia el partido de gobierno (PLD); el 53% afirma que siente mayor simpatía por el PLD (aumentando de un 44% en la medición de julio 2019). El PRM también experimenta un incremento de 7% con relación a la medición anterior; el 36% de los entrevistados en el mes de agosto afirman que sienten una mayor simpatía por el PRM.

La proporción de ciudadanos que se abstienen de responder esta pregunta disminuyó de un 14% en la medición de Julio 2019 a un 5.3% en la medición de agosto 2019. Asisa aclaró que un 40% dijo que no votará en las primarias abiertas del PLD, y que en estos momentos con un ambiente de primarias abiertas no es recomendable resaltar la tasa de rechazo, pues se corresponde a desconocimiento y no elegibilidad o preferencia.