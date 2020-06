$!Candidatos que excedan sus gastos de campaña serán multados

“Cuando lleguen las denuncias desde el proceso pasado la hemos estado mandando a la Procuraduría”, especificó al tiempo de señalar que no conoce el informe de Participación Ciudadana sobre el uso de los recursos del Estado en la campaña, pero que se pronunciará en su oportunidad.

También recalcó que la JCE no tiene competencia para acusar a “nadie” y que todas las denuncias sobre violaciones a las leyes de Partidos y de Régimen Electoral, las remitirán a la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Electorales.

Reunión y boletas

El presidente de la Junta Central Electoral, al sostener una reunión con secretarios y presidentes líderes de juntas electorales proclamó que junto al carácter que necesita la institución de cara a las elecciones “hay que ponerse en manos de Dios”.

“Me pasé la vida repitiendo una teoría clásica de que el carácter es tú destino, y la he estado repitiendo durante muchos años, pero me llevé una gran sorpresa hace unos días, leí un poema de Miguel de Unamuno, el poema se llama: Señor tú mano es mi destino, no deja de ser cierto que tu carácter es tu destino, pero también es cierto que la mano de Dios es nuestro destino”.

Castaños Guzmán reafirmó que muy pocas veces en la historia de la República Dominicana se celebrarán elecciones en medio de una pandemia, que ha dado paso a un estado de emergencia.

Sin embargo, sostuvo que a pesar de esa situación la democracia es innegociable y que el derecho al voto es fundamental y no desaparece bajo ninguna circunstancia, ni por un estado de excepción.

De igual modo, dijo que el protocolo sanitario será esencial y nadie podrá estar sin mascarillas, y se aplicarán las debidas desinfecciones en los recintos y colegios electorales.

Admitió que debido al estado de emergencia se han registrado algunos inconvenientes en el desplazamiento del personal en las provincias.

Ayer culminó el proceso de impresión de las 249,050 boletas de las circunscripciones 2 y 3 del exterior que fueron confeccionadas por la Editora Tele-3.

El traslado se llevó a cabo en presencia de delegados de los partidos políticos, y la subdirectora de Elecciones, Betty Vargas.

Para este sábado, se informó que serán trasladadas a Logística Electoral, los 8.3 millones de boletas del nivel presidencial que confecciona la Editora Corripio.