Castaños Guzmán informa JCE estudia denuncia del PRM sobre violación a toque de queda de candidatos oficialistas

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, informó este martes que ese organismo se pronunciará sobre la denuncia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que los candidatos oficialistas estarían violando el toque de queda para realizar campaña.

Indicó que la documentación depositada por el PRM en ese sentido es objeto de estudio y que “la Junta se pronunciará sobre el particular”.

“Los delitos electorales para su conocimiento... hay una jurisdicción que es el Tribunal Superior Electoral y hay un Ministerio Público especializado para eso. Yo entiendo que muchas veces el que tiene puntualmente pedimentos sobre el particular, bien podría, y no es que nosotros no recibamos, pues recibimos todo, bien podría ir directamente a la Procuraduría de los delitos electorales”, puntualizó.

Precisó que la JCE no es el tribunal de conocimiento de esos delitos y tampoco naturalmente es un ente acusador, pues corresponden al procurador de asuntos electorales.

Al ser cuestionando de si la violación del toque de queda conllevaría algún tipo de sanción, respondió que “hay que estudiar eso”.

El pasado mes de abril, el PRM apoderó a la JCE de una denuncia por alegada violación al toque de queda por parte de candidatos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La denuncia fue presentada por el delegado político del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, quien pidió a la JCE actuar en consecuencia imponiendo medidas cautelares.

Argumentaron que el Poder Ejecutivo mediante los decretos 134-20, 135-20, 138-20 y 142-20 estableció un toque de queda en todo el territorio nacional desde las 5:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, con sus excepciones, y que sin embargo, la disposición es constantemente violentada por los peledeístas.