$!Castaños Guzmán pone elecciones del 5 de julio en manos de Dios

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, proclamó este viernes que junto al carácter que necesita la institución de cara a las elecciones “hay que ponerse en manos de Dios”.

Tras aludir el poema “Tu mano es mi destino”, del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, consideró que en el certamen debe converger el carácter con la palabra del señor.

“Me pasé la vida repitiendo una teoría clásica de que el carácter es tú destino, y la he estado repitiendo durante muchos años, pero me llevé una gran sorpresa hace unos días, leí un poema de Miguel de Unamuno, el poema se llama: Señor tú mano es mi destino, no deja de ser cierto que tu carácter es tu destino, pero también es cierto que la mano de Dios es nuestro destino”.

Castaños Guzmán reafirmó que muy pocas veces en la historia de la República Dominicana se celebrarán elecciones en medio de una pandemia, que ha dado paso a un estado de emergencia.

Sin embargo, sostuvo que a pesar de esa situación la democracia es innegociable y que el derecho al voto es fundamental y no desaparece bajo ninguna circunstancia por un estado de excepción.

“Cuando se presentan situaciones de ese tipo surge en las personas reservas morales de sentimientos y emociones que quizás uno pensó que no tenía y entonces yo creo que la democracia va a terminar fortalecida y cuando venga el 5 de julio, que será un día venturoso, todos con nuestro uniforme de la sanidad de tener las manos limpias, mascarillas y estar debidamente cubiertos entonces al ejercer el derecho al voto la democracia con el sacrificio realizado, todo sacrifico hace que las cosas sean sagradas y la democracia dará un paso y será sagrada”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que el protocolo sanitario será esencial y nadie podrá estar sin mascarillas, y se aplicarán las debidas desinfecciones en los recintos y colegios electorales.