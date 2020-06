$!Colegios electorales estarán abarrotados por delegados de partidos; JCE preocupada

En los colegios electorales habrá hasta 50 delegados de los partidos el día de las elecciones, situación que preocupa a la Junta Central Electoral (JCE) ante un eventual estado de hacinamiento que ponga en peligro a los funcionarios de mesas y a los votantes.

El cúmulo de personas se registraría debido a que de 12 delegados que tendría cada colegio, el número fue incrementado por una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), y llegará hasta 50 en algunas demarcaciones. En consecuencia, se pasó de 192,012 delegados con sus suplentes a 595,406, sin contar con los observadores de escrutinio, también de los partidos.

A esas cifras habría que sumar cinco funcionarios electorales por cada mesa, miembros de la policía militar electoral, técnicos, facilitadores y los electores. Cada colegio tiene un registro de 600 votantes.

“Probablemente eso crearía una situación complicada, pero la Junta Central Electoral no está en el momento de estar recurriendo sentencias, ni de quejarse de nada, porque las elecciones del 5 de julio van sí o sí”, aseveró Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, durante un encuentro con directores de medios de comunicación.

Consideró que los partidos deberán apelar al sentido común y a la razón para que el proceso de elecciones no quede deslucido por un fenómeno llamado hacinamiento.

“El personal va a estar recibiendo una carga vírica muy fuerte, nos es lo mismo llegar temprano y marcharse, a quedarse ahí desde las 6 de la mañana e irse a las 12 de la noche cuando termine el proceso, son 80,005 personas en las mesas, es un asunto muy complejo a nivel de la seguridad de las personas”, especificó.

Castaños Guzmán mostró su inquietud sobre a dónde serían alojados los delegados acreditados, si “a la calle o al patio” dado que no van a caber en los colegios.

No obstante, aclaró que no está agraviando al TSE, sino que ha procedido a realizar un análisis técnico y salió a relucir “ese fenómeno”. La sentencia del TSE dispuso que los partidos tienen derecho de acreditar delegados en los colegios por cada nivel de elección, en los casos donde no vayan aliados.

Mario Núñez, director de Elecciones, explicó que en algunos casos habrá a la hora del escrutinio hasta 70 personas en un solo colegio.

Este miércoles fueron enviadas al exterior las 1,077 valijas con los materiales de las elecciones.