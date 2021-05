$!Con algunas conquistas electorales, RD cumple 79 años con voto femenino

La República Dominicana cumplió este 16 de mayo 79 años con el voto femenino; aniversario que encuentra todavía a la mujer luchando por una participación más equitativa en los procesos electorales, a pesar de que por ley se han obtenido algunos logros.

Como parte de esas conquistas, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estableció un rango de paridad; y dispuso que la Junta Central Electoral (JCE) no podrá admitir listas de candidaturas a cargos de elección popular que no respeten la cuota de género. Las listas no deben tener menos del 40% y más del 60% de hombres y mujeres.

“La Junta Central Electoral y las juntas electorales devolverán dicha lista al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, para que en un plazo no mayor de setenta y dos horas cumplan con la ley, de lo contrario, no se aceptarán las postulaciones a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en las demarcaciones electorales donde no se haya cumplido este requisito legal, declarándose desierta la presentación de candidatos por el partido, agrupación o movimiento político en esa demarcación”, refiere la ley en el párrafo II del artículo 53.

En la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral también se buscó una especie de equilibrio en las candidaturas al disponer que las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las regidurías y vocalías se regirán por el principio de equidad de género, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Partidos.

En torno a la conmemoración de la fecha, Gloria Reyes, directora general de Progresando con Solidaridad (Prosoli), aseguró que representa un desafío de continua lucha por los derechos de la mujer.

“Cada día las mujeres dominicanas debemos seguir luchando por nuestros derechos para que los temas pendientes sean saldados”, enfatizó.

También la viceministra administrativa de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera, consideró que el 16 de mayo es un día importante para las mujeres dominicanas por la oportunidad de adquirir un privilegio que no tenían.

Cumple también 87 años el voto de ensayo de las mujeres, para el cual las maestras dominicanas se dedicaron a alfabetizar a las demás mujeres que no habían tenido ese privilegio.

La Junta Central Electoral (JCE), a través de su cuenta de Twitter, hizo mención de la hazaña que fue lograda en medio de una tiranía.

“¿Qué tiene de trascendental? Para la época, las féminas tenían los derechos civiles muy limitados, tanto que les costó 11 años poder llegar a las urnas electorales. Todo se inició en 1927 con el colectivo “Nosotras” y se nacionalizó cuando se conformó la Acción Feminista Dominicana”, dice uno de sus mensajes.

Participación de la mujer en el 2020

En las elecciones municipales resultaron electas 1,391 candidatas, de un total de 3,849 cargos; equivalentes al 36.14% de los puestos.

En los comicios del 5 de julio, donde se disputaban 262 cargos en todos los niveles, participaron 739 mujeres y 1,049 hombres para un total de 1,788 candidaturas. No hubo postulación a la candidatura presidencial, pero si tres a la vicepresidencia.

El mayor desequilibrio se observó a nivel senatorial, donde solo compitieron 17 mujeres de un total de 136 candidatos.

Cifras de la JCE indican que en las elecciones congresuales y presidenciales del 2020 resultaron electas 63 mujeres a nivel congresual y una vicepresidenta, lo que representa el 8.51% de las postulaciones de mujeres.

El voto femenino se estrenó el 16 de mayo de 1942 en cuya conquista tuvieron un rol protagónico Abigaíl Mejía Soliere, Petronila Angélica Gómez, Consuelo Montalvo de Frías, Celeste Woss y Gil, Elpidia Gautier y María Ricart, entre otras.