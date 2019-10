$!Conteo final de JCE ratifica a Gonzalo ganador en PLD; LF mantiene su lucha

“La Junta fue parcial, ha dado muestras de que no es juez y no es imparcial, está a favor del Gobierno y Gonzalo Castillo”, aseveró.

“Nosotros estamos firmes al lado del presidente Leonel Fernández y estamos esperando que él tome la decisión que tenga que tomar. Por ahora la decisión que estamos tomando es la de recurrir este resultado en término legal para probarle al país y al mundo que hemos sido víctimas de un fraude colosal, un fraude nunca visto en la sociedad dominicana”, precisó. Para el próximo lunes 14, Leonel convocó a otra protesta “cívica y pacífica” frente a la Junta en repudio de las primarias. La manifestación será a las 10 a.m.

El TSE rechazó la demanda de Leonel Fernández contra el PLD, la Junta Central Electoral y Gonzalo Castillo “por no acreditar que el daño invocado, en caso de producirse, sea irreparable”.

El danilismo

Danilo Díaz, suplente de delegado del PLD y miembro del equipo de Gonzalo, defendió el escrutinio manual y automatizado de la Junta, cuyo resultado a pesar de las diferencias dijo es prácticamente el mismo.

“Cuando se tiene la razón se demuestra y cuando no se tiene la razón y no se tiene forma de demostrarlo siempre habrá un argumento nuevo, desde el domingo a la fecha hay como cinco o seis versiones ofrecidas, todas se complacen, pero los resultados no dan”, enfatizó.

A su juicio, el grupo de Leonel no pudo haber tenido 7,372 “tarados en las mesas, ¿dónde estaban sus delegados?, no hubo impugnaciones en las mesas”. Sostuvo que no se puede crear una crisis por una suposición de un sector que se cree ganó.