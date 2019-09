$!Conteo manual demandado por Leonel no concita apoyo de oposición y compañeros

El pedido del precandidato presidencial peledeísta Leonel Fernández, para que el conteo de los votos en el nivel presidencial se haga manual en un cien por ciento, no logró concitar el apoyo de la oposición ni de compañeros de su partido.

Fernández se sumó al pedido de la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia, que apoya sus aspiraciones, para que se realice un conteo físico bajo el argumento de garantizar transparencia en el proceso.

Al respecto, también el senador José Rafael Vargas, del equipo de Fernández, denunció a través de su cuenta de Twitter que hay hacker rusos en el país operando con unos 16 equipos de microonda. Llamó a evitar una desgracia.

Ante esa situación, el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que apuestan a unas primarias con el voto automatizado.

Orlando Jorge Mera, delegado político del partido ante la Junta Central Electoral (JCE), dijo que los problemas de los peledeístas son de los peledeístas.

“Nosotros hemos apostado a estas primarias con el voto automatizado, con el 20% de auditoría y estamos trabajando para que sean exitosas, nosotros hemos emitido un voto de confianza a la Junta Central Electoral”, aseveró.

Jorge Mera precisó que trabajan por el éxito del proceso y que no se van a distraer “por nada ni por nadie”.

Manifestó que la Junta ha tenido apertura con las sugerencias y comunicaciones realizadas por sus técnicos a los fines de preservar y garantizar el voto automatizado, “entendemos que cualquier otro método no es el que previamente se acordó”.

También, el principal oponente de Fernández, dentro de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, externó su total apoyo a que se mantenga el voto y el escrutinio automatizado.

“Apoyamos el uso de la tecnología que implementará la Junta Central Electoral porque este sistema de votación reviste de más transparencia, confianza y credibilidad, por lo que sería un retroceso volver al conteo manual” proclamó Castillo.

Las peticiones del sector leonelista además encontraron el rechazo de Alejandrina Germán, miembro de la Comisión Nacional Electoral PLD, quien consideró sería un retroceso contar los votos de manera manual o físicos en las primarias, si ya se cuenta con los recursos tecnológicos para ser utilizados.

“Si la Junta Central Electoral ha recorrido varios lugares del país. Ha visitado varias instituciones y ha presentado el proceso y lo ha ensayado para que la gente vea cómo se maneja, decir que se cuenten los votos físicos antes de dar los resultados sería como una especie de retroceso en el avance que se ha tenido en esta dirección”, explicó

En ese sentido, expresó confianza en la capacidad de la JCE en la organización de las primarias.

De igual modo, Danilo Díaz, delegado político suplente del PLD ante la Junta, afirmó que es improbable e imposible la manipulación por parte de hackers o piratas del sistema del voto automatizado que utilizará la JCE en las primarias.

“Realmente, cualquier sistema siempre está bajo amenaza, ahora, este es un sistema que es local. No está conectado a Internet. No hay manera de que eso pueda pasar, a menos que no lo hagan en los 7mil 352 equipos que funcionaran en las mesas diseminadas en todo el país, y eso es improbable e imposible”, afirmó.