$!Continúan dimes y diretes sobre la elección de los nuevos miembros de la JCE

El Senado de la República conformó la comisión especial encargada de evaluar a los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral (JCE), dicha comisión se reunió y ya estableció el plazo de recepción de documentos y los requisitos que deben poseer el presidente, miembros y los suplentes.

Independiente y no partidista, son los dos requisitos que más han sido pedidos tanto por la sociedad civil, como por políticos, a fin de que las nuevas autoridades que rijan ese organismo no estén parcializadas y que su credibilidad no esté empañada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha sido uno de los más recientes que ha expresado su opinión respecto al tema de la elección de los nuevos miembros de la JCE.

Este afirmó que como pasó con la elección de las personas al frente del Ministerio Público, igual pasará con los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), donde se designarán personas que no estén ligadas a ninguna organización política.

El legislador y miembro de la comisión encargada de evaluar a los aspirantes a integrar el organismo electoral, Antonio Taveras Guzmán, expresó que la sociedad está exigiendo y esperando una junta que pueda funcionar como un verdadero árbitro y administrador de los procesos democráticos.

Afirmó que apostará a que las entrevistas a los aspirantes de la JCE se realicen en vistas públicas, en la medida en que lo permita la situación de crisis sanitaria vigente.

“Es importante que los jueces que van a arbitrar los procesos electorales en una etapa tan frágil de nuestra democracia sean independientes de los partidos políticos. Debemos poner fin al reparto”, declaró Taveras Guzmán.

De su lado, el presidente del Movimiento Transparencia Electoral, Víctor Pavón, depositó una comunicación ante el Senado de la República donde le exhorta a la comisión, que los aspirantes seleccionados a ser titulares de la JCE sean tomados en cuenta por sus méritos y no por partidismo.