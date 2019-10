$!Danilo Díaz: no hay una sola razón para no usar voto automatizado en 2020

El delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), Danilo Díaz, dijo que no ve motivos ni razones para que no se use el voto automatizado, utilizados en las primarias, en las elecciones de 2020.

Díaz definió ese proceso, y sus resultados, como “el más ejemplar y transparente de todos los que se han llevado” a cabo en la historia democrática de la República Dominicana.

Expresó que las debilidades que se han presentado no afectan la seguridad del software y que la JCE y los partidos políticos se aseguraron de eso.